Sibel Tatar, Kıbrıs Özel Etnogragrafya Müzesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ta son 150 yılda günlük yaşamda kullanılan ülkeye özgü eşyaların sergilendiği Lefkoşa’daki Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni ziyaret eden Sibel Tatar burada yaptığı konuşmada, müzede Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel yapısını yansıtan birçok eserin sergilenmesini takdir ettiğini belirtti.







Müzenin kurucusu Ergün Pektaş ise, Sibel Tatar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.