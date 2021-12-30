banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Tüm yollar trafiğe açıldı
Polisten duyuru
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
banner404
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

Sibel Tatar Güzelyurt Barış İlkokulu ve Zümrütköy İlkokulu’nu ziyaret etti

30 Aralık 2021 Perşembe 12:30
Sibel Tatar Güzelyurt Barış İlkokulu ve Zümrütköy İlkokulu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Soli Güzelyurt Inner Wheel Kulübü Başkanı Atiye Beykan ve yönetim kurulu üyeleriyle, Güzelyurt Barış İlkokulu ve Zümrütköy İlkokulu’nu ziyaret ederek çocuklara yeni yıl hediyelerini verdi. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar dün, kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün sponsor olduğu Soli Güzelyurt Inner Wheel Kulübü tarafından Güzelyurt'ta gerçekleştirilen “Dilek Ağacı” projesinin uygulandığı Güzelyurt Barış İlkokulu ve Zümrütköy İlkokulu’nu ziyaret etti, öğrenciler için hazırlanan yeni yıl hediyelerini verdi. 

banner341
Sibel Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Dilek Ağacı Projesi ile Soli Inner Wheel Kulübü’nün Güzelyurt’ta 561 öğrenciye dileğini sorup bu dilekleri gerçekleştirdiğini ifade etti. 

“Yılbaşı öncesi çocuklarımızı mutlu etmek en büyük arzumuzdur” diyen Sibel Tatar, okulları ziyaret ederek müdür ve öğretmenleri tanıma fırsatı bulduğu için duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 

Sınıfları dolaşan Sibel Tatar, öğrencilerle sohbet etti, yeni yılı kutladı ve fotoğraf çektirdi. 

İlkokul müdürleri ise, başta Sibel Tatar olmak üzere Inner Wheel Kulübü’ne ve organizasyonda emeği geçenlere çocuklara yönelik  organizasyon gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 30.12.2021 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rekor vaka sayısı
Rekor vaka sayısı
Büyük ikramiye Lefkoşa'ya isabet etti!
Büyük ikramiye Lefkoşa'ya isabet etti!
Tatar: “Umudumuzu kaybetmemeli ve devletimize her zaman güvenmeliyiz”
Tatar: “Umudumuzu kaybetmemeli ve devletimize her zaman güvenmeliyiz”
Cumhurbaşkanı Tatar, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti
Sucuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Sucuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Bilge Tatlı ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu...
Bilge Tatlı ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu...
Başbakan Sucuoğlu’ndan SOS Çocukköyü ve Çağlayan Çocuk Yuvası’na yılbaşı ziyareti
Başbakan Sucuoğlu’ndan SOS Çocukköyü ve Çağlayan Çocuk Yuvası’na yılbaşı ziyareti
Tüketiciler Derneği’nden fahiş fiyatları bildirme çağrısı
Tüketiciler Derneği’nden fahiş fiyatları bildirme çağrısı
Başman petrol istasyonunda şanslı numara 074803
Başman petrol istasyonunda şanslı numara 074803
Ödendiler fakat yine de eylem yaptılar
Ödendiler fakat yine de eylem yaptılar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim