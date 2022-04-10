Sibel Tatar: “Güner Necat, binlerce insanın hayatına dokunan güçlü bir kadındı”

Sibel Tatar törendeki konuşmasında; Güner Necat’ın yardımseverliğinin, iyilik timsali oluşunun, duruşunun, hanımefendiliğinin, modern bir kadın oluşunun, yaptığı yardımların, ülkesine olan sevgisinin ve bağlılığının, bir insan için arkasından söylenebilecek en güzel sözler olduğunu vurguladı. Güner Necat’ın TMT’de ant içip ülkesine olan sevgisini, zor yıllarda azimle çalışarak kanıtladığını dile getiren Sibel Tatar, aynı zamanda Türk İzci Örgütü’nün başkanlığını yaptığını, sonrasında ise Kıbrıs Türk İzci Örgütü’nü kurarak birçok insana hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

Güner Necat’ın, örgütü kurmasındaki en önemli amaçlarından biri olan kadının mücadelesinde ve kadın-erkek eşitliğinde kadının mücadeleci olması gerektiğini ve kadının her alanda erkekle birlikte yürüyebileceğinin eğitimini alması için emek verdiğini ifade eden Sibel Tatar sözlerini şöyle sürdürdü; “Binlerce insanın hayatına dokunan güçlü kadın Güner Necat’ı bugün burada sevenleriyle birlikte sevgiyle anıyor, saygıyla uğurluyoruz. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun.”