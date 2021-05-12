Sibel Tatar “Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni”ne katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, törende, kurdukları sivil toplum örgütleri ve yürüttükleri çalışmalarla, topluma, ihtiyaçlı ve engelli bireylere, çocuklara, hizmetlerde bulunan girişimci 5 anne onurlandırıldı.

“ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ”

Sibel Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada, GİKAD başkan ve üyelerini, kurdukları dernek nedeniyle kutlayarak, sürekli projeler üretip toplum yararına çalışan, sosyal sorumluluk refleksi ile projeler hazırlayıp yaşama geçiren sivil toplum örgütü ve derneklerin ülke için bir önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Sibel Tatar, sosyal sorumluluk ilkesiyle, gönüllülük esasıyla faaliyetlerini sürdüren dernek ve örgütlerin topluma yaptıkları katkıdan duyduğu memnuniyeti belirtti.

“SADECE MANEVİ TATMİN ADINA TOPLUMA HİZMET VEREN BİREYLERİN HAKLARI ÖDENEMEZ”

Sivil toplum örgütü ve derneklerde gönüllülük esasıyla ve hiçbir maddi karşılık beklemeden, sadece manevi tatmin adına topluma hizmet veren bireylerin haklarının ödenemeyeceğini ifade eden Sibel Tatar, toplumsal yarar uğruna ortaya konan bahse konu hizmetlerden alınan manevi tatminin, hayırseverleri yeni projeleri hayat geçirmeye teşvik ettiğini vurguladı.

“GİKAD AKADEMİ’DEN HEYECAN DUYUYORUM”

GİKAD’ın, projelerini hayata geçirmeye başladığını görmekten duyduğu büyük mutluluğu ifade ederek konuşmasını sürdüren Sibel Tatar, ihtiyaçlı kadınlara meslek kazanmalarına yönelik eğitimler vermeyi hedefleyen GİKAD Akademi Projesi’nden duyduğu heyecanın altını çizdi.

Konuşmasının devamında maddi gelire ihtiyacı olan, zor durumdaki kadınlara yönelik GİKAD Akademi’nin yaratacağı olumlu etkiye dikkat çeken Sibel Tatar, şöyle devam etti:

“Özellikle bulunduğum konum sebebiyle bana ulaşan daha da çok insan oluyor. Oradan bir kez daha öğrendiğim bir şey var ki, özellikle toplumumuzda, belirli sebeplerle evden çıkamayan ve maddi gelire ihtiyacı olan çok kadın var. Eminim ki GİKAD Akademi ile bu tip kadınlara iş öğretmek ve işi evlerine taşımak; bence kadın için yapabileceğimiz en büyük faydaların başında gelecektir...”

Kendisine ulaşan ihtiyaçlı kadınlarla sosyal sorumluluk prensibiyle hareket eden dernekler arasında köprü olmaya devam edeceğini ifade eden Sibel Tatar, böylesi projelere elinden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

“SINIRLANDIRMA GETİRMEDEN, İŞ YAPAN TÜM KADINLAR KUCAKLANMALI”

GİKAD’ın hedeflerinden birinin kadın girişimcileri destekleyerek, girişimci olan kadınların önüne yeni yollar açmak olduğunu anımsatan Sibel Tatar, GİKAD üyelerinden, yaptıkları işin büyüklüğüne göre ayırım yapmadan, sınırlandırma getirmeden tüm iş kadınlarını kucaklamalarını istedi.

Sibel Tatar, konuşmasının sonunda ödül alan tüm anneleri kutlayarak GİKAD’a başarılı nice projeler diledi.