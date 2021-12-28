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Sibel Tatar Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kadın örgütleri temsilcileriyle birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. 

28 Aralık 2021 Salı 11:00
Sibel Tatar Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ziyarette, “kadın emeğine gösterdiği duyarlı davranıştan” dolayı Arter’e teşekkür eden Sibel Tatar, “Kadın emeğini değerlendirelim ve yanında olalım” dedi. 
Sibel Tatar, 40 kadın örgütüyle birlikte “Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri” ağı oluşturulduğunu ve Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı Gazimağusa Kadın Örgütleri’nin el emeği ürünlerinin Gazimağusa Belediye Pazarı’nda satışa çıkarılması yönündeki taleplerinin Gazimağusa Belediye Başkanı tarafından  kabul edildiğini; Cumartesi günleri Belediye Pazarı’nda ürünlerin satışının başladığını kaydetti. 
İki haftadır Gazimağusa Belediye Pazarı’nda yapılan uygulamadan dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e kadın örgütleriyle birlikte teşekkür ziyareti gerçekleştiren Sibel Tatar, kadın emeğine destek vererek gösterdiği duyarlı davranıştan dolayı belediye başkanına teşekkür etti. Tatar, diğer belediyelere de kadın emeğinin yanında duran duyarlı davranışıyla örnek teşkil edeceğine inanç belirtti.
Kadın emeğini ülkede güçlendirmenin önemine vurgu yapan Sibel Tatar, belediyelerin kadın örgütleriyle iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti, kadın örgütlerine çalışmalarında başarılar diledi. 

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, hem belediye hudutları içerisinde hem de dışında yer alan kadın örgütleriyle yürütülen projelerin toplum faydasına olduğunu belirtti. Arter, pandemi sürecinden dolayı projelerde kısıtlamaların olduğunu ancak pandemiyle yaşamayı öğrenmek durumunda olunduğunu ve bu şartlar altında yeni projelerin üretilmesi için kadın derneklerinin projelerini eskiden olduğu gibi destekleyeceklerini kaydetti. 
Arter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ile yaptığı görüşmelerde kadın örgütlerinin çalışmalarının bir araya gelerek sürdürülmesinin daha verimli olacağını değerlendirdiklerini belirterek, tarihi Belediye Pazarı’nda, kadın örgütlerinin el emeği ürünlerinin satış projesinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Arter, başta Sibel Tatar olmak üzere emeği geçen kadın örgütleri temsilcilerine teşekkür etti.

 

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Son Güncelleme: 28.12.2021 12:25
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