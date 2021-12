Sibel Tatar: “Çocuklara yeni yıl neşesini yaşatmak istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün sponsor olduğu Next Generation Inner Wheel Kulübü’nün Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte, “Yeni Yıl Dilek Ağacı” projesi kapsamında yaptığı okul ziyaretleri çerçevesinde Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek çocuklar için hazırlanan yeni yıl hediyelerini verdi.