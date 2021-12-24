Sibel Tatar: “BRTK, kamu odaklı yayınlarla önemli bir misyonu yerine getiriyor”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen resepsiyonda, kurumda 25’inci yılını dolduran personele 25. yıl plaketlerini takdim etti.

BRTK’nın ülke kamu yayıncılığı açısından her geçen gün daha da nitelikli gerçekleştirdiği kamu odaklı yayınlarla önemli bir misyonu yerine getirdiğini vurgulayan Sibel Tatar, kurumun 58’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Sibel Tatar, BRTK Müdürü Meryem Özkurt nezdinde tüm personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.