Sibel Siber'in Kadınlar Günü mesajı

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sibel Siber, yaşamın her alanında üreten, emek veren, ter döken tüm kadınların, güven içinde, hak ve adalet ilkeleri temelinde eşit ve özgür bireyler olarak var olmaları ile daha güzel bir dünyaya ulaşılacağını vurguladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Sibel Siber, devlette ve diğer üst kademe yönetimlerinde, karar alma mekanizmalarında kadın sayısının artmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Donanımlı ve yönetim kabiliyeti yüksek kadınların bu görevlere gelmesi ile daha iyi bir yönetim anlayışının yerleşeceğine hiç şüphe yoktur” dedi.

Yönetimde daha çok kadın ile daha iyi bir yönetim algısının ve bu yönde toplum bilincinin yerleşmesi için çok yönlü çaba ortaya koymak gerektiğine dikkat çeken Siber, bu çabada en büyük görev ve sorumluluğun üst kademe yönetimindeki kadınlara düştüğünü, çünkü onların başarılarıyla, özgüvenli çalışmalarıyla toplumun birer rol modeli olduklarını vurguladı.

Siber mesajında şunları ifade etti:



“Ülkemizdeki kadın sorunlarına çözüm bulmak için devletteki ilgili birimlerin durum tespiti yaparak, kurumsal bir yapı içerisinde çözüm üretmesi yanında sivil topluma da büyük görevler düşmektedir. Sivil toplum ile iş birliği halinde toplum bilincini yükseltecek eğitim çalışmaları ve uluslararası kurumlarla ortak çalışmalar ile kadınlarımızın yüz yüze kaldığı birçok sorunu aşmak mümkündür.

Her olumlu adım ile bir engel aşılacak ve daha kaliteli bir yaşama ulaşılacaktır. Günümüzde ne yazık ki savaşların ve göçlerin yarattığı travmalar yanında kadına şiddet bu yüzyılın da utancı olmaya devam etmektedir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir kez daha ülkemizde ve dünyada yaşamın kalitesini aşağı çeken tüm olumsuzlukların ve tüm engellerin kalkacağı, barış ve huzur dolu bir dünya diliyorum.”