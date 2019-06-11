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Şht. Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama-kurtarma Tatbikatı’nın Fiili Bölümü Bugün Düzenlenen Basın Brifingiyle Başladı

TUĞGENERAL  ALGAN: “ARAMA KURTARMA YETKİSİ KKTC’NİN HAVA SAHASI İLE KARA SULARINDA KKTC’NİN SORUMLULUĞUNDA; EN BATIDA ERENKÖY, GÜZELYURT VE DOĞU’DA GAZİMAĞUSA KUZEYİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI SULARDA VE HAVA SAHASINDA İSE TC’NİN SORUMLULUĞUNDA”

Şht. Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama-kurtarma Tatbikatı’nın Fiili Bölümü Bugün Düzenlenen Basın Brifingiyle Başladı

TUĞGENERAL  ALGAN: “ARAMA KURTARMA YETKİSİ KKTC’NİN HAVA SAHASI İLE KARA SULARINDA KKTC’NİN SORUMLULUĞUNDA; EN BATIDA ERENKÖY, GÜZELYURT VE DOĞU’DA GAZİMAĞUSA KUZEYİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI SULARDA VE HAVA SAHASINDA İSE TC’NİN SORUMLULUĞUNDA”

11 Haziran 2019 Salı 08:45
Şht. Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama-kurtarma Tatbikatı’nın Fiili Bölümü Bugün Düzenlenen Basın Brifingiyle Başladı

TUĞGENERAL  ALGAN: “ARAMA KURTARMA YETKİSİ KKTC’NİN HAVA SAHASI İLE KARA SULARINDA KKTC’NİN SORUMLULUĞUNDA; EN BATIDA ERENKÖY, GÜZELYURT VE DOĞU’DA GAZİMAĞUSA KUZEYİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI SULARDA VE HAVA SAHASINDA İSE TC’NİN SORUMLULUĞUNDA”
“ARAMA-KURTARMA HAREKÂTI, DOĞRUDAN İNSAN HAYATIYLA İLGİLİ OLDUĞUNDAN ZAMANA KARŞI VE ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA BİR YARIŞ HALİNDE İCRA EDİLMEK ZORUNDADIR”
“KKTC ANAVATANI TC UNSURLARI İLE GÖNÜL VE EMEL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE, HER ORTAMDA, GECE VE GÜNDÜZ, KARA SULARINDA VEYA ULUSLARARASI SULARDA HER YERDE, HER ZAMAN ARAMA KURTARMA HAREKÂTI İCRA ETMEYE HAZIRDIR”
Boğaz, 11 Haziran 19 (.):Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama-Kurtarma Tatbikatı’nın fiili bölümü, bugün düzenlenen basın brifingiile başladı. 
Basın brifingi, bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Boğaz karargâhında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından verildi.
Brifingde, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, yanında diğer askeri yetkililer, Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli ile ailesi de hazır bulundu.
Brifingi Türkiye ve KKTC’den basın mensupları izledi.
ŞEHİT TEĞMENİN EŞİNE ANI OBJELERİ
Brifing öncesi Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okunarak, eşi Nükhet Gönyeli’ye anı objeleri takdim edildi.
ALGAN 
Basın brifinginde konuşan Tuğgeneral Algan, geçtiğimiz yıl vefat eden Caner Gönyeli’nin annesi Kezban Gönyeli’yi rahmetle anarak, arama kurtarma tatbikatları hakkında bilgiler verdi. 
Algan, arama kurtarmanın genel tanımıyla denizde ve karada, tehlike içindeki insanların ve araçların, su üstü vasıtaları, uçak, helikopterler ve bu maksatla teşkil edilmiş özel kurtarma timleri kullanılarak aranması ve kurtarılması olduğunu anlattı. 
Zamana karşı bir yarış niteliği taşıyan arama kurtarma faaliyetlerinin, profesyonelce yetişmiş iyi bir organizasyona, birimler arasında yakın bir koordinasyon ile iş birliğine ihtiyaç gösterdiğini ve 24 saat görev yapmayı gerektirdiğini vurgulayan Algan, şöyle devam etti: 

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“Arama kurtarma yetkisi; KKTC’nin hava sahası ile kara sularında KKTC’nin sorumluluğunda, en batıda Erenköy, Güzelyurt ve Doğu’da Gazimağusakuzeyi de dahil olmak üzere uluslararası sularda ve hava sahasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğundadır”.  
Algan, arama kurtarma imkan ve kabiliyetini fiilen denemek, Doğu Akdeniz’de, uluslararası sularda, uluslararası denizcilik örgütüne deklare edilmiş Türk arama kurtarma bölgesindeki arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili yetkiyi vurgulamak amacıyla her yıl icra edildiği gibi bu yıl da 10-13 Haziran tarihlerinde Şehit Teğmen Caner Gönyeli’li arama kurtarma tatbikatının fiili bölümünün icra edileceğine işaret etti. 
2 SAFHA HALİNDE, KARA VE DENİZDE İCRA EDİLECEK
2003’ten bu yana, KKTC arama kurtarma birliklerinin toplam 90 arama kurtarma faaliyeti yaptığını ifade eden Algan, bu yılki tatbikatın fiili bölümünün basına ve yabancı gözlemcilere açık olarak 2 safha halinde karada ve denizde olmak üzere bugün ve yarın icra edileceğini kaydetti.  
TATBİKAT SENARYOSU…
Algan, tatbikatın kara safhasının bugün 101 Evler bölgesinde, deniz safhasının ise yarın Gazimağusa bölgesinde gerçekleştirileceğini söyledi.
Tatbikatın ilk safhasını oluşturan kara safhasında 101 Evler bölgesinde İzmir- Ercan yolcu uçağının tehlike sinyali vermesi üzerine arama ve kurtarma operasyonu yapılacak. Tatbikatın yarınki deniz aşamasındaysa, Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan bir ticari yat ile yasa dışı göçmen taşıyan kuru yük gemisiyle çarpışması ve sonrasında yaşanacak olaylar canlandırılacak.
Denizde gerçekleştirilecek diğer senaryo kapsamında Gazimağusa açıklarında İzmir’den Kalecik’e gelen bir akaryakıt tankerine kuru yük gemisinin çarpması sonucu, akaryakıt tankeri tarafından yardım çağırısı yapılması senaryosu ele alınacak.
Tatbikata TC ve KKTC’den kurum ve kuruluşların katılacağını dile getiren Algan, arama-kurtarma harekâtının, doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorunda olduğunu kaydetti. 
Algan konuşmasını şöyle tamamladı: 
“KKTC anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda, gece ve gündüz, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde, her zaman arama kurtarma harekâtı icra etmeye hazırdır.”
(TUĞ/ŞEB)  FOTOĞRAFLI 
Haber: Tuğçe Ülkü Aydın          Fotoğraf: Erol Uysal 
 

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