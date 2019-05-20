Shanti Spa Beauty Care Gazimağusa’da açıldı

Shanti Spa Beauty Care geçtiğimiz gün Gazimağusa’da açılışını gerçekleştirdi. Eski Lefkoşa Yolu Flexiland da açıldı. Açılışa Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’de katıldı.

Açılışta konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “ Bu ekonomik koşullarda cesaret göstererek açmış olduklarından dolayı kutlarım. Spa Beauty Care şehrimizde açılması şehrimizin kalitesini daha yükseğe çıkaracaktır. Bu iş yeri diğerlerine örnek olacağını düşünüyorum. Bu kaliteli iş yerininde Mağusalılar tarafından ilgi göstermelerini dilerim” ifadelerini kullandı.



Açılış danslar ve müzik gösterileriyle renk kattı. Shanti Spa Beauty Care Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in kurdele kesiminden sonra açıldı.Shanti Spa Beauty Care hizmet olarak, derin doku masajı, sıcak taş masajı, eller ve ayaklar için spa, cilt mikro iğleleme gibi birbirinden kaliteli masaj ve spa hizmetlerini Gazimağusalılar ile buluşturuyor.