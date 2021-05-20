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Sezonun ilk deniz kaplumbağası özgürlüğüne uğurlandı

Merit International Otelleri bünyesinde bulunan ve pandemi sürecinde de faaliyetlerine devam eden Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz günlerde sezonun ilk deniz kaplumbağasını özgürlüğüne uğurladı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:00
Sezonun ilk deniz kaplumbağası özgürlüğüne uğurlandı
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Meritta’dan verilen bilgiye göre, Mustafa Ateşsönmez’in Lapta bölgesinde deniz yüzeyinde halsiz bir halde bulduğu ve Ateşsönmez adını verdiği Caretta Caretta türü dişi deniz kaplumbağası, yaklaşık 7 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuştu ve tekrardan denize dönmeye hazır hale geldi.

“TÜM BALIKÇI VE HAYVANSEVER DOSTLARIMIZ İLE BU MUTLULUĞU PAYLAŞIYORUZ”

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, sezonun tedavisi tamamlanan ilk deniz kaplumbağasını deniz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu mutluluğu balıkçı ve hayvansever dostların destekleri ile hep birlikte yaşadıklarını kaydetti. Kara ayrıca, yaralı deniz kaplumbağalarına ulaşmalarında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

“YAVRU DENİZ KAPLUMBAĞALARI AÇISINDAN DA VERİMLİ BİR YAZ GEÇMESİNİ UMUT EDİYORUZ”

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Kara, Ateşsönmez’in tekrardan özgürlüğüne kavuşma müjdesi ile başlayan sezonun, hiçbir deniz kaplumbağasının sağlık sıkıntısı yaşamaması ile devam etmesini dilediklerini belirtti. Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemine de dikkat çeken Kara: “Deniz kaplumbağaları için yumurtalama dönemi başladı. Sezon boyunca da onlara destek olabilmek amacı ile özellikle kumsal alanlardaki faaliyetlerde herkesi daha hassas davranmaya davet ediyoruz. Bu yazın yavru deniz kaplumbağaları açısından da verimli geçmesini umut ediyoruz” dedi.

Merkez, kurulduğu günden bu yana tedavisi tamamlanan 31 deniz kaplumbağasını tekrardan doğal yaşamına kavuşturdu.

TİBUK: “ÇALIŞMAYA VE YENİ PROJELER GELİŞTİRMEYE DEVAM”

Yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmak, deniz kaplumbağaları hakkında toplum bilincini artırmak ve çevre sağlığını korumak amacıyla oluşturulan projenin mimarı olan Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, 10 Mayıs 2018’de tüm canlılığa katkıda bulunabilmek adına başlattıkları projenin, bu yıl 3. yaşını kutladıklarını belirtti.

Her geçen gün doğaseverler ile birlikle büyüyen Meritta ailesinin, yardıma muhtaç deniz kaplumbağalarına yaşam eli uzatabilmesinden duydukları sevinci dile getiren Tibuk, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğaya hizmeti borç bilerek daha yaşanabilir bir gelecek bırakabilmek için çalışmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 20.05.2021 14:57
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