Seziner’den Cumhurbaşkanı Tatar’a çağrı

“HALKIN YENİ BİR CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINA DEĞİL, EKMEĞE, İŞE, AŞA İHTİYACI VAR… SARAY İÇİN İSTEDİĞİNİZ PARAYI HALKIN REFAHI İÇİN HARCAMANIZ GEREKTİĞİ GERÇEĞİNİ HATIRLATIRIZ”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Gençlik Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemre Seziner, “halkın yeni bir cumhurbaşkanlığı sarayına değil, ekmeğe, işe, aşa ihtiyacı olduğunu” belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saray için ayrılan parayı “halkın refahı için harcaması” çağrısında bulundu. MDP yetkilileri Cumhurbaşkanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

MDP Gençlik Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemre Seziner, eylemden sonra konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, MDP’nin halk arasında “nerdeyse bir infial yaratan yeni cumhurbaşkanlığı sarayı” konusunu takip ettiklerini ve buna “kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını” belirterek, parti olarak, Kovid-19 salgını döneminde halkın “elzem birçok ihtiyacının karşılanması için üzerine düşeni yapmaya çalıştıklarını” söyledi.

Seziner, açıklamasında, “Ancak görüyoruz ki devletimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı halkın belirli bir kısmına yardımcı olup zaten kalkınmış olan kimseleri daha da kalkındırma adına girişimler yapıyor. Pandemi döneminde halka ödenecek 1.500 TL’lik yardımları bile ödemekte aylardır zorlanan asgari ücretle çalışan özel sektör emekçilerini amiyane tabirle ‘bir avuç bulgura’ muhtaç bırakan bu beceriksiz hükümet gözlerinin önündeyken, Sayın Cumhurbaşkanı yüzü bile kızarmadan ‘parası geldi kullanılmazsa geri gidecek’ diyebiliyor” şeklinde konuştu.



Seziner açıklamasına şöyle devam etti:“Sayın Cumhurbaşkanına hatırlatırız ki, bu ülkede açlık sınırının altında bir yılı aşkındır evine ekmek götüremeyen evladına sütünü bile alamayan insanlarımız var ve siz saray peşine mi düştünüz? Peşine mi düştünüz diyoruz, çünkü bizim edindiğimiz bilgiler bu sarayı ısrarla sizin istediğiniz yönündedir. Sayın Cumhurbaşkanı bu inşaatın ödeneğinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılandığını söylüyor! Sanki birçok şeyi anavatanımız karşılamıyormuş gibi bir de böyle bir savunma yapıyorlar.”Partisi adına yeni cumhurbaşkanlığı binası konusuna ilişkin birtakım sorular yönlendiren Cemre Seziner, yeni cumhurbaşkanlığı binası için ayrılan bölgeye yeni mahkeme binası inşa edilmesi ve geriye kalan araziye de park yapılmasını önerisinde bulunarak, konuşmasına şöyle devam etti:“Böylece mahkemelerin üstündeki fiziki yükü hafifletip, güvenlik sorununu gidererek Lefkoşa içinde mahkemelerden kaynaklanan trafiğe de çözüm gelecektir. Mahkemelerin boşalttığı binalar ise restore edilerek Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine dönüştürülebilir. Böylece Kıbrıs dokusuna uygun bir Cumhurbaşkanlığı sarayı ile yeterli oda sayısı ve çalışma imkânı bulunabilir.”Cumhurbaşkanı’nın halkın ihtiyaçlarını görmesini temenni ettiğini söyleyen Seziner, “Halkın bir Cumhurbaşkanlığı Sarayına değil, ekmeğe, işe, aşa ihtiyacı olduğunu, nefes almaya ihtiyacı olduğunu ve saray için ayrılan paranın daha faydalı olacak şekilde haklın refahı için harcanması gerektiği” görüşünü savundu.

Bu arada eylemde MDP yetkilileri tarafından Cumhurbaşkanlığı kapısı önüne saray maketi bırakıldı.