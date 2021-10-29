Sezen’den Kızılay Haftası mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, içinden geçilen zor günlerde derneğin yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine halkın desteğinin çok daha büyük anlam ve önem kazandığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezen, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Sezen, gücünü Kıbrıs Türk halkının vicdan, merhamet ve insaniyet duygularından alan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, din, dil, ırk ayırımı gözetmeksizin 1974 yılından bugüne Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun ilkeleri ışığında insanlığa hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Sezai Sezen, derneği; şubeleri, gönüllü ordusu, alt yapısı ve tüzüğü ile yeniden yapılandırarak, sürdürülebilir kurumsal yapıya kavuşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

İçinden geçilen bu zor günlerde tamamen gönüllülük esasına dayalı ve hiçbir resmi gelir katkısı olmadan yürütülen mücadeleye halkın desteğinin çok daha büyük anlam ve önem arz ettiğini vurgulayan Sezen, kan bağışı çağrısını da yineledi.

Sezen, kızılay bilinci oluşturmak ve farkındalığı artırmak adına her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle insani yardım faaliyetlerine desteklerini esirgemeyen vatandaşlara, gönüllülere, paydaşlara ve bağışçılara teşekkür etti.

Sezai Sezen mesajında, “Kızılay Haftası ile birlikte tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, Kızılay’a adını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle yâd ederiz” dedi.