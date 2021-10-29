banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vadili’de trafik kazası!
Vadili’de trafik kazası!
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Demokrat Parti'de deprem !
Demokrat Parti'de deprem !
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
banner376
Flaş Haber
Vadili’de trafik kazası!
Kapat

Sezen’den Kızılay Haftası mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı  Başkanı Sezen, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

29 Ekim 2021 Cuma 13:30
Sezen’den Kızılay Haftası mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, içinden geçilen  zor günlerde derneğin yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine halkın desteğinin çok daha büyük anlam ve önem kazandığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı  Başkanı Sezen, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Sezen, gücünü Kıbrıs Türk halkının vicdan, merhamet ve insaniyet duygularından alan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, din, dil, ırk ayırımı gözetmeksizin 1974 yılından bugüne Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun ilkeleri ışığında insanlığa hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Sezai Sezen, derneği; şubeleri, gönüllü ordusu, alt yapısı ve tüzüğü ile yeniden yapılandırarak, sürdürülebilir  kurumsal yapıya kavuşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

banner341
İçinden geçilen bu zor günlerde tamamen gönüllülük esasına dayalı ve hiçbir resmi gelir katkısı olmadan yürütülen mücadeleye halkın desteğinin çok daha büyük anlam ve önem arz ettiğini vurgulayan Sezen, kan bağışı çağrısını da yineledi.  

Sezen, kızılay bilinci oluşturmak ve farkındalığı artırmak adına her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle insani yardım faaliyetlerine desteklerini esirgemeyen vatandaşlara, gönüllülere, paydaşlara ve bağışçılara teşekkür etti.

Sezai Sezen mesajında, “Kızılay Haftası ile birlikte tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, Kızılay’a adını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle yâd ederiz” dedi.

                                                                            

banner360
Son Güncelleme: 29.10.2021 15:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikte kış tarifesi 1 Kasım’da başlıyor
Elektrikte kış tarifesi 1 Kasım’da başlıyor
Sucuoğlu'ndan Taçoy'a eleştiri
Sucuoğlu'ndan Taçoy'a eleştiri
“Dünden bugüne seçim birliktelikleri” konulu etkinlik düzenlendi
“Dünden bugüne seçim birliktelikleri” konulu etkinlik düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta kutlandı
İŞAD Başkanı Mamülcü seçim sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulundu
İŞAD Başkanı Mamülcü seçim sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulundu
Canaltay: “İhalenin tamamlanması için her şey hazır”
Canaltay: “İhalenin tamamlanması için her şey hazır”
Daü Mimarlık Bölümü Webinar düzenledi
Daü Mimarlık Bölümü Webinar düzenledi
Yağış miktarları
Yağış miktarları
29 Ekim Değirmenlik’te törenle kutlandı
29 Ekim Değirmenlik’te törenle kutlandı
Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi
Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim