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Sezai Sezen yeniden Kızılay başkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Merkez Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Sezai Sezen seçildi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 18:45
Sezai Sezen yeniden Kızılay başkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Genel Merkezi’nde yapılan ve delegelerin yoğun katılım gösterdiği genel kurula, Türk Kızılay Uluslararası Program Direktörü Alper Uluca da davetli olarak katıldı. 
SEZEN GÖREV SÜRESİNİ DEĞERLENDİRDİ
Yoklamanın ardından delege ve katılımcılara hitap eden Sezai Sezen, görev süresini değerlendirdi. Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri adına göreve gelir gelmez hayata geçirdikleri ilk projenin bulut tabanlı bilgisayarlı muhasebe sistemi olduğunu belirten Sezen, dış denetim hizmeti alımı başlattıklarını söyledi.

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Sezen, Kızılay’ın görev çerçevesi içinde daha etkin bir rol oynaması amacıyla kurumsal ve sürdürülebilir bir alt yapı için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Salgın koşullarına rağmen Kan Hizmetleri Birimi’nin 2021 yılında, ülkedeki kan ihtiyacının yüzde 50’sine yakınını temin ettiğine dikkat çeken Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri nezdindeki statüsünün yükseltilmesi adına yaptıkları girişimlere de değindi.
Sezen, kurumsal işbirliği ve destekleri için Türk Kızılay’ına da teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 04.04.2022 23:04
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