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Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen affın süresi uzatıldı

Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmi affın süresi uzatıldı. 

25 Ocak 2022 Salı 18:15
Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen affın süresi uzatıldı

Buna göre, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer borçlarına gecikme faizinden muafiyet ve muayene harcına ceza indirimi, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan ödemeler için geçerli olacak.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmi affın süresi uzatıldı. 

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İlerleyen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanacak olan kanun hükmündeki kararnameye göre; Kovid-19 salgınına karşı ülkede yürürlüğe giren önlemler nedeniyle ödemesi yapılamayan ve Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsat harcı mükelleflerinden, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında ödeme yapılması halinde gecikme zammı alınmayacak.
Buna ek olarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden muayene harcı mükelleflerinden, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında ödeme yapılması halinde normal muayene harcına ek olarak, normal muayene harcı ile gününde ödenmeyen muayene harcı arasındaki farkın yarısı tahsil edilecek. 

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Son Güncelleme: 25.01.2022 20:16
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