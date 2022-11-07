banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seyrüsefer Ödemelerinde Sahte Sitelere Dikkat
Seyrüsefer Ödemelerinde Sahte Sitelere Dikkat
Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi
Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm...
Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2000 TL’ye çıktı!
Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki...
Girne'de iş kazası!
Girne'de iş kazası!
Uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı!
Uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı!
banner405

Seyrüsefer Ödemelerinde Sahte Sitelere Dikkat

Seyrüsefer Ödemelerinde Sahte Sitelere Dikkat

07 Kasım 2022 Pazartesi 13:30
Seyrüsefer Ödemelerinde Sahte Sitelere Dikkat

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, devletin resmi sitesinin haricinde seyrüsefer ve muayene harcı  ödemesi kabul edien sitelerin dolandırıcılar tarafından oluşturulduğuna işaret ederek, vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, motorlu araçların seyrüsefer ve muayene harcı ödemelerinin internet üzerinden kredi kartıyla ödenebileceği tek adresin Vergi Dairesi’ne ait https://online.vergi.gov.ct.tr adresi olduğu, bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr  adresi üzerinden de ulaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, internette yapılan seyrüsefer ödemesine ilişkin aramalarda e-odemem.com/kktc-seyrusefer-online-odeme/ adresinde bulunan sitenin dolandırma amaçlı kurulan sitelerden olduğu ve bakanlığın söz konusu siteye erişimin engellenmesi için harekete geçtiği belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 07.11.2022 13:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Dikkat! Elektrik kesintisi!
Dikkat! Elektrik kesintisi!
Dİkkat! Trafiğe kapalı yol
Dİkkat! Trafiğe kapalı yol
Cumhurbaşkanı Tatar Londra’da Kıbrıslı Türklerle buluştu
Cumhurbaşkanı Tatar Londra’da Kıbrıslı Türklerle buluştu
Bizimkiler ne çocuğu?
Bizimkiler ne çocuğu?
UBP aday göstermedi!
UBP aday göstermedi!
Muhaceret Affı başladı
Muhaceret Affı başladı
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim