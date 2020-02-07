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Seyrüsefer, Muayene ve Yurt Dışı Çıkış Harçları için Online Ödeme Başladı

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) ile mobil cihazlar kullanılarak internet üzerinden (online) seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri başladı. 

Seyrüsefer, Muayene ve Yurt Dışı Çıkış Harçları için Online Ödeme Başladı

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) ile mobil cihazlar kullanılarak internet üzerinden (online) seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri başladı. 

07 Şubat 2020 Cuma 15:06
Seyrüsefer, Muayene ve Yurt Dışı Çıkış Harçları için Online Ödeme Başladı

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) ile mobil cihazlar kullanılarak internet üzerinden (online) seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri başladı. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, mobil cihazlarından bakanlığın internet sitesi ana sayfasına (www.bub.gov.ct.tr) girip, burada “ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak “İnternet Vergi Dairesi” sayfasına ulaşabilirler. 
Burada sayfanın alt sol kısmında bulunan “Araç İşlemleri (Vehicle Operations)” ikonunu tıklayarak seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödeme işlemlerinin yapıldığı sayfaya yönlendirilecek.
“Plaka no”, “Kimlik No/Şirket NO/Pasaport NO” ve “Ruhsat Kayıt Tarih” bilgileri girildikten sonra “Sorgulama” sayfasına yönlendirilecek olan kullanıcılar, “Seyrüsefer Borcu Ödeme” ve/veya “Muayene Borcu Ödeme” seçeneklerinden ödenmemiş harç olup olmadığını görebilecek.

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Mevcut borcun ödemesi için sayfanın sol üst kısmında bulunan, yeşil zeminli “Ödeme Yap” butonu tıklanmalı ve kredi kartı bilgileri doğru olarak girilmeli.
Araç sahibinin işlemi onaylaması sonrasında ödeme işlemi gerçekleşecek. 
Ödeme yapıldığını gösteren belge sisteme kaydedilirken, kullanıcı, belgeyi PDF formatında indirip cihazına kaydedebilecek veya anında bir yazıcıdan çıktısını alabilecek.
Açıklamada, araç sahiplerinin, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmalarının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı. 
 

Son Güncelleme: 07.02.2020 18:23
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