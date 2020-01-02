Seyrüsefer harçları 6 Ocak itibarıyla internet üzerinden ödenebilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, www.bub.gov.ct.tr adresinde “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” sayfasında 6 Ocak itibarıyla seyrüsefer harcı ödeme olanağı tanınacak.
Son Güncelleme: 02.01.2020 22:01
Araç seyrüsefer harçları 6 Ocak Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) ödenebilecek.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, www.bub.gov.ct.tr adresinde “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” sayfasında 6 Ocak itibarıyla seyrüsefer harcı ödeme olanağı tanınacak.