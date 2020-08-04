Seyir halindeki çöp kamyonu alev alev yandı

04.08.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Dikmen – Taşkent arasında dağlık arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan makilik alan ve kuru otlar yanarak zarar gördü. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

04.08.2020 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Ciklos Mevkiinde, Alsancak Belediyesine ait olup, Şadan AVCI yönetimindeki RP 453 plakalı çöp kamyonu seyir halinde bulunduğu sırada, aracın motor bölümde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları, aracın ön göğüs paneli, yolcu koltukları ile tavan döşemesi yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.