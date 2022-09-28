banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
54 yaşında hayatını kaybetti
54 yaşında hayatını kaybetti
Ertuğruloğlu: “Bizde bayram etkisi yaptı“
Ertuğruloğlu: “Bizde bayram etkisi yaptı“
Öztürkler: Muhaceret affı hazır
Öztürkler: Muhaceret affı hazır
KKTC’nin vergi rekortmenleri belli oldu
KKTC’nin vergi rekortmenleri belli oldu
Milli utançlarımız var bizim!
Milli utançlarımız var bizim!
banner404
Flaş Haber
Ekmeğe zam geliyor!
Kapat

Seyir halindeki araç alev aldı

28 Eylül 2022 Çarşamba 18:15
Seyir halindeki araç alev aldı

İskele-Ardahan yolu üzerinde seyir halinde bulunan vidanjör aracın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiği, çıkan yangın sonucu aracın kabin bölümünün yanarak zarar gördüğü bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün, saat 15.50 sıralarında, İskele-Ardahan yolu üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet Çakırlı yönetimindeki TKK 314 plakalı vidanjör aracın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. 

Polisten verilen bilgiye göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Çıkan yangın sonucu aracın kabin bölümü yanarak zarar gördü. 

banner360
Son Güncelleme: 28.09.2022 19:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
54 yaşında hayatını kaybetti
54 yaşında hayatını kaybetti
Salı günü yer yer sağanak bekleniyor
Salı günü yer yer sağanak bekleniyor
İskele Belediyesi Araç Filosuna 5 Araç Daha Kattı
İskele Belediyesi Araç Filosuna 5 Araç Daha Kattı
Yangın nedenlerinde ilk sıra yola atılan sigara izmaritleri
Yangın nedenlerinde ilk sıra yola atılan sigara izmaritleri
Arıklı: Senin Türkiye sevgini biliyorum Serdar Denktaş...
Arıklı: Senin Türkiye sevgini biliyorum Serdar Denktaş...
Başbakan Üstel, İstanbul'da ameliyat oldu
Başbakan Üstel, İstanbul'da ameliyat oldu
KKTC'ye girişlerde yüzde 371 artış yaşandı
KKTC'ye girişlerde yüzde 371 artış yaşandı
Öztürkler: Muhaceret affı hazır
Öztürkler: Muhaceret affı hazır
Serdar Denktaş'ın paylaşımı ders niteliğinde oldu
Serdar Denktaş'ın paylaşımı ders niteliğinde oldu
Ertuğruloğlu: “Bizde bayram etkisi yaptı“
Ertuğruloğlu: “Bizde bayram etkisi yaptı“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim