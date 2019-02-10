“sevapları Ve Günahları İle Tmt” Kitabı Güzelyurt’ta Konuşulacak



Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nin (GÜKAD) gelenekselleşen “Salı Söyleşileri” devam ediyor.



GÜKAD’dan verilen bilgiye göre, Khora Kitap Omorfo iş birliğiyle, Salı akşamı saat 19,00’da GÜKAD Lokali’nde, “Sevapları ve Günahları ile TMT” kitabı tanıtılıp söyleşi yapılacak.



Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ele alındığı, “Sevapları ve Günahları İle TMT” kitabını, Doç. Dr. Ersan Berksel kaleme aldı.



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Berksel’in, 2011’de şiirlerinden derlenen ve Kıbrıslı sanatçılar tarafından seslendirilen, “Seher ve Aşk” isimli yedi şarkıdan oluşan CD’si de yayınlanmıştı.



(RU/HA)

