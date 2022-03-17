banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir...
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni...
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
Çiğ süt fiyatları belirlendi
Çiğ süt fiyatları belirlendi
Elleri ve ayakları ile vurarak burun kemiğini kırdılar
Girne'de olaylı gece!
banner405

‘‘Sessizliğin Sesi Olur Musun?’’ projesi Lapta Huzurevi’nde hayat bulacak

18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Lapta Huzurevi’nde ‘‘Sessizliğin Sesi Olur musun?’’ projesi hayat bulacak.

17 Mart 2022 Perşembe 10:45
‘‘Sessizliğin Sesi Olur Musun?’’ projesi Lapta Huzurevi’nde hayat bulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle organize edilen proje 24 Mart Perşembe günü hayata geçirilecek.
Proje kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lapta Huzurevi’nde kalan ve işitme kaybı yaşayan yaşlılara, Kuzey Kıbrıs Odyologlar Derneği Başkanı Uzm. Odyolog Ali Ferdal tarafından, odyometre test yöntemi ile işitme tarama testi yapılacak.
Proje koordinatörü Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği Başkanı Odyolog Ali Ferdal ile Proje Sorumlusu Yeşim Sakallılar proje hakkında bilgi vermek için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret etti. 

banner341
Ziyarette konuşan Proje Koordinatörü, Odyologlar Derneği Başkanı Ali Ferdal, yaşlılık dönemi ile görme, işitme ve konuşma sisteminde bozukluklar ortaya çıktığını, özellikle altmış yaş üstünde kulakta çınlama , konuşmayı anlama eşiğinde düşme meydana geldiğini ve yaşlı kişilerin sözleri tekrarlattıkları için yavaş yavaş sosyal hayatın dışına itildiğini belirtti. 
‘‘Sessizliğin Sesi Olur musun?’’ sosyal sorumluluk projesi ile, dün ile bugün arasında köprü olan yaşlıların hayattan geri kalmamalarını sağlamayı ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmayı amaçladıklarını anlatan Ferdal, Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlıların, işitme eşiklerini, odyometre test yöntemi ile belirleyeceklerini, tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olan yaşlıların daha ileri tetkikler için kulak burun boğaz uzmanlarına sevk edileceğini söyledi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi ile Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlıların sağlığına gösterdikleri hassasiyet ve sorumluluktan dolayı Proje Koordinatörü Sakallılar ile Ferdal’a teşekkür etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2022 11:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de kitap tanıtımı…
Girne’de kitap tanıtımı…
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!
Din Gör-Sen Başkanı İşkey’den Berat Kandili mesajı
Din Gör-Sen Başkanı İşkey’den Berat Kandili mesajı
İş Kadınları Derneği, “kadının ekonomideki rolü nasıl güçlenir?” çalıştayı düzenledi
İş Kadınları Derneği, “kadının ekonomideki rolü nasıl güçlenir?” çalıştayı düzenledi
Hava durumu..
Hava durumu..
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
Yanlış mesaj atıldı, vatandaş pahalı benzin aldı
Yanlış mesaj atıldı, vatandaş pahalı benzin aldı
Tatar, Müteahhitler Birliği’ni kabul etti
Tatar, Müteahhitler Birliği’ni kabul etti
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim