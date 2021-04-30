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“Sessiz Çığlık” mektup yarışması başvuruları başladı

Son başvuru 30 Haziran..

30 Nisan 2021 Cuma 11:15
“Sessiz Çığlık” mektup yarışması başvuruları başladı
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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği toplumda yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan hastaların sorunlarına dikkat çekmek, toplumda farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak adına “Sessiz Çığlık” mektup yarışması düzenleyecek.

Sponsorluğunu ALBANK ve ASBANK’ın yapacağı yarışma için bugünden itibaren 30 Haziran’a kadar başvuru kabul edilecek ve birinciye 2000, ikinciye 1,500 ve üçüncüye 1000 TL ödül verilecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, yarışmacılar “Ruh Sağlığı” veya “Yaşlı Hakları” temalı mektuplarıyla yarışmaya katılabilecek

Mektuplar Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin [email protected] e-posta adresine gönderilecek

Daha fazla bilgi için https://yaslihaklariveruhsagligi.org/tr/silent-scream-letter-competition-2021/ adresi ziyaret edilebiliyor.

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Derneğe (0542) 853 3188, (0533) 857 4392 numaralı telefonlardan da ulaşılabiliyor.

İsmini açıklamak istemeyen kişiler yarışmaya rumuz ile katılabilecek, ödül kazanırsa ödülü bir aracı ile alabilecek.

YARIŞMA TEMALARI

Dernekten yapılan duyuruda yarışma temaları şu şekilde açıklandı:

Ruh Sağlığı: Ruh sağlığı sorunu yaşıyorsanız veya ruh sağlığı sorunu olan akrabalarınıza bakıyorsanız hayat hikayenizi ve toplumda karşılaştığınız zorlukları, görünmez engelleri bize bir mektup ile aktararak yarışmaya katılabilirsiniz.  

Yaşlı Hakları: Yakınlarınız veya çevreniz tarafından maddi veya manevi istismar edilen bir yaşlı iseniz veya yaşlısına en zor şartlarda bakan bir yaşlı yakını iseniz yaşadığınız sorunları bir mektup şeklinde yazıp yarışmaya katılabilirsiniz.”

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Son Güncelleme: 30.04.2021 11:47
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