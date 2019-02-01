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“sesimizi Duyurmak İçin Dipkarpaz’dan Lefkoşa’ya Geldik”

DİPKARPAZ BELEDİYE BAŞKANI COŞKUN: “DOĞAYI, DENİZİ, ÇEVREYİ KORUYALIM; AMA KARPAZ’DA İNSANLAR DA VAR…”

“sesimizi Duyurmak İçin Dipkarpaz’dan Lefkoşa’ya Geldik”

DİPKARPAZ BELEDİYE BAŞKANI COŞKUN: “DOĞAYI, DENİZİ, ÇEVREYİ KORUYALIM; AMA KARPAZ’DA İNSANLAR DA VAR…”

01 Şubat 2019 Cuma 12:31
“sesimizi Duyurmak İçin Dipkarpaz’dan Lefkoşa’ya Geldik”
DİPKARPAZ BELEDİYE BAŞKANI COŞKUN: “DOĞAYI, DENİZİ, ÇEVREYİ KORUYALIM; AMA KARPAZ’DA İNSANLAR DA VAR…”
“BÖLGEDE DOKTOR YOK, ÖĞRETMEN YOK, KADIN DOĞUM UZMANI DEĞİL, EBE DAHİ YOK, EŞEKLER MADDİ ZARARLARA YOL AÇIYOR, KAZA YAPTIRIYOR, İNSANLAR ÖLÜYOR; BİZ KAFAYI ENDEMİĞE TAKTIK”
Lefkoşa, 1 Şubat 19 (.): Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz bölgesinde insanların endemik bitkiler ve eşekler kadar önemsenmediğini savundu ve bunda gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin payı olduğunu söyledi.
Coşkun bugün, Dipkarpaz Belediyesi yönetimi, bölge muhtarları ve bölgedeki siyasi partilerin örgüt temsilcileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.
“18 ÖĞRETMEN YERİNE 6 ÖĞRETMEN VAR”
Coşkun, Karpaz’ın eşeklerin yarattığı tahribat ve trafik kazaları yanında eğitim ve sağlıkta sorunları bulunduğunu, Dipkarpaz’daki ortaokulun 18 öğretmen yerine 6 öğretmenle hizmet verdiğini, sağlık ocağının kapatıldığını, doktor ve ebe bulunmadığını, insanların tek bir iğne vurulmak için Erenköy’e gitmek zorunda kaldıklarını kaydetti.
“4 YAŞINDAKİ KIZ POLİS ARACINDA CAN VERDİ… İNSANLAR AMBULANSTA DOĞURUYOR”
“Karpaz’da endemik bitkileri savunan çıktı da, kimse doktorsuz, öğretmensiz kalmamıza ses çıkarmadı” diyen Coşkun, milletvekili Ahmet Elbasan, 26 yaşındaki Hakan Çebi ve nicelerinin bölgedeki eksiklikler ve ihmaller yüzünden kaybedildiğini, 4 yaşındaki Cansu Aydemir’in hastaneye götürülürken polis arabasında can verdiğini, insanların ambulansta doğum yaptığını söyledi.
“KARDEŞİMİ HASTANEYE GİDERKEN KAYBETTİM”
Babası ve amcasını aynı gün trafik kazasında kaybettiğini belirten Coşkun, kalp krizi geçiren kardeşini, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yetiştirilmeye çalışılırken yitirdiğini de belirtti ve köyde doktor olsaydı kardeşinin bugün hayatta olacağını ifade etti.
En fazla trafik kazasının Dipkarpaz-Mağusa arasında yaşandığını belirten Coşkun, tüm STÖ’lere ve hükümete seslenerek bölgede bitki, hayvan ve çevre yanında bir nebze de insanlara yatırım yapılması çağrısında bulundu.
“SESİMİZİ YÜKSELTMEK İÇİN LEFKOŞA’YA GELDİK”
Artık Dipkarpaz’da konuşan bir halk olduğunu ve tüm belediye yönetimi, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileriyle Bakanlar Kurulu’na seslerini yükseltmek için Lefkoşa’ya geldiklerini kaydeden Coşkun, Sağlık Bakanı Filiz Besim’e de 2 aylığına geçici bir ebeyi bölgeye atamasından dolayı teşekkür etti.
“DİPKARPAZ’A AZERBAYCANLI DOKTORU İKNA ETTİK… ÜYELİĞİNE SON VERİLDİ”
Dipkarpaz’da görev yapacak Azerbaycanlı doktoru ve eşini ikna ettiklerini belirten Coşkun, bu kişinin vatandaşlık alacağında Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’nca “Dipkarpaz’da doktorluk yaptığı gerekçesiyle” önerisinin sunulmasını istediklerini, ardından doktor vatandaş olduktan sonra, Dipkarpaz’da doktorluk yapacağı belirtilen odanın girişimiyle Tabip Odası ve Tabipler Birliği üyeliğinin sonlandırıldığını kaydetti.
Doktorların son derece önemli olduğunu fakat bir bölge halkının tek başlarına kaderini belirlemesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Coşkun, bu kararı kınadıklarını ve bundan sonra bu tür olaylar karşısında yasal haklarını aramaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.
“EN AZ EŞEKLER KADAR HAKLARIMIZ OLDUĞUNU HATIRLATACAĞIZ”
Coşkun, “Bunun arkası inşallah gelecek. En az eşekler kadar haklarımız olduğunu hatırlatacağız… Bizleri sadece oy deposu olarak görmesinler” şeklinde konuştu.
(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI 
Haber: Raif Uzkan 

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