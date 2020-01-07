Sertyürek’in ölüm sebebi belli oldu

Gönyeli’de dün ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren’in (E-64) yapılan otopsisinde ölüm sebebi “hiper tansiyon, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, solunum ve dolaşım yetmezliği olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.