Gönyeli’de dün ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ömer Coşkun Sertyürek’in otopsi sonucu belli oldu
Sertyürek’in ölüm sebebi belli oldu
Gönyeli’de dün ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ömer Coşkun Sertyürek’in otopsi sonucu belli oldu
07 Ocak 2020 Salı 11:29
Gönyeli’de dün ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ömer Coşkun Sertyürek’in (E-64) yapılan otopsisinde ölüm sebebi “hiper tansiyon, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, solunum ve dolaşım yetmezliği olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.
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