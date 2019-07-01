Sertoğlu nereye koşuyor !

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun, KTFF Genel Kurulunda Spor Dairesi Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu için yapılan atamalar konusunda yaptığı açıklamalarla haddini aştığı iddia edildi.
Geçtiğimiz yıl Pile köyündeki maç ile ilgili de çelişkili konuşmalar yaptığı iddia edilen KTFF Başkanı Sertoğlu'nun Başbakan Ersin Tatar ile ilgili açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar Hasan Sertoğlunun bu cesareti nereden bulduğunu ve kime güvenerek bu şekilde konuştuğunu sormamızı istediler.
Sertoğlunun bürokrat atamalarıyla ilgisinin olmadığını belirten vatandaşlar, KTFF Başkanının spor dairesine yapılacak atamalara karışma hakkı olmadığı gibi atamayla ilgili bu derece feveran etmelerinin perde gerisinde neler olduğunu ve çok da hoş kokular gelmediğini belirttiler..