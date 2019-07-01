Sertoğlu nereye koşuyor !

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun, KTFF Genel Kurulunda Spor Dairesi Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu için yapılan atamalar konusunda yaptığı açıklamalarla haddini aştığı iddia edildi.

KIBRIS MANŞET'e ulaşan vatandaşlar Federasyon başkanlığı dönemi boyunca da ilkesiz tavırları ve siyasi zigzaglarıyla tepki toplayan Hasan Sertoğlunun Başbakan Ersin Tatar ile ilgili haddini aşan konuşmalar yaptığını ileri sürdüler. Hükümet ortakları ile anlaşılmış atamalar konusunda Hasan Sertoğlunun bu derece tepki koymasına ablam veremeyen vatandaşlar bu isyanın arkasında neler olduğunu merak ettiklerini söylediler.

Geçtiğimiz yıl Pile köyündeki maç ile ilgili de çelişkili konuşmalar yaptığı iddia edilen KTFF Başkanı Sertoğlu'nun Başbakan Ersin Tatar ile ilgili açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar Hasan Sertoğlunun bu cesareti nereden bulduğunu ve kime güvenerek bu şekilde konuştuğunu sormamızı istediler.

Sertoğlunun bürokrat atamalarıyla ilgisinin olmadığını belirten vatandaşlar, KTFF Başkanının spor dairesine yapılacak atamalara karışma hakkı olmadığı gibi atamayla ilgili bu derece feveran etmelerinin perde gerisinde neler olduğunu ve çok da hoş kokular gelmediğini belirttiler..