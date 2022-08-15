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Sertoğlu: Bu saatten sonra söz yargıdadır!

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yargı süreci ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:37
Sertoğlu: Bu saatten sonra söz yargıdadır!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın KTFF ve Hasan Sertoğlu'na yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle hakaret davası açmıştı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yargı süreci ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

KTFF Başkanı Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamaları hazmedilir olmadığını belirterek, daa sürecinin bugün başladığını açıkladı. Sertoğlu, sürecin takip edileceğini kaydederek, “Bu saatten sonra söz yargıdadır. Cumhurbaşkanlığı makamı ile hiçbir derdimiz yok ancak açıklamaları hazmedilir değil. Avukatımız süreci takip edecek. Olay çok net, KTFF Yönetim Kurulu Başkanı’na, oybirliğiyle alınan kararda kimi imzası varsa Cumhurbaşkanı herkese şerefsiz demiştir.”

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