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Sertoğlu: “Ambargo tanımayan bilişim ve inovasyon sektörü geliştirilmeli“

Sertoğlu: “Ambargo tanımayan bilişim ve inovasyon sektörü geliştirilmeli“

21 Haziran 2019 Cuma 08:01
Sertoğlu: “Ambargo tanımayan bilişim ve inovasyon sektörü geliştirilmeli“

YAGA DİREKTÖRÜ SERTOĞLU: “AMBARGO TANIMAYAN BİLİŞİM VE İNOVASYON SEKTÖRÜ GELİŞTİRİLMELİ" 

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, ülkede; ambargo tanımayan, uluslararası piyasada var olabilmek için geliştirmesi gereken sektörün; "bilişim ve inovasyon" olduğunu vurguladı.
Sertoğlu, KOBİ zirvesi açılış konuşmasını yaptı. 
YAGA'nın 2008'den günümüze tarihçesini anlatan Sertoğlu, her zirvede çıkan raporların, bilişim ve inovasyonu işaret ettiğini dile getirdi. 
Sertoğlu, kamu ve özel sektörün bilişim sektörünü ele aldığını fakat var olan yasalarla bu sektörde başarıya ulaşılamayacağını kaydetti.
Bilişim ve inovasyonu yakalamak ve dünyaya entegre olabilmek için yasal ve alt yapısal sorunların ivedi giderilmesi gerektiğine vurgu yapan Sertoğlu, özellikle yeni jenerasyonun kodlama veya bilgisayar yazılım konularında gerekli eğitimi almaları gerektiğini söyledi. 
Sertoğlu, YAGA-KOBİGEM koordinasyonunda, 2010 yılından bugüne kadar tüm ilgili bakanlıklarla başarıyla yürütülmüş projelerin geliştirilmesini ve koordine edilmesine talip olduklarını söyledi.
Özellikle girişimcilik konularında başarılı hibe programları yürüten kurumun bu programları Türkiye’deki başarılı girişimcilik programları yürüten kurum, kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde artıracaklarını vurgulayan Sertoğlu, yapılacak zirvenin ardından yeni programların hayata geçirileceğini belirtti.
 YAGA’nın yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, KKTC’nin “iş yapılabilirlik 2017” raporunda, 190 ülkeden 134’uncü sırada olduğunun yayınladıklarını dile getiren Sertoğlu, “KKTC’nin altyapı ve bilişim konularında hemen yarın çalışmaya başlamaz isek, tüm ülkelere baktığımızda ilerleyenlerin bile geri planda kaldığı yalkızca koşar adım değişime ayak uyduran ülkeler liste başında yer alıyor” diye konuştu. 

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 Malta’yı örnek veren Sertoğlu, Malta’nın mülkiyet kaydı sürecinin 15 gün olmasına rağmen diğer ülkeler arasında çok ciddi gerileme göstererek, 80’inci sıradan 150 sıraya gerilettiğini kaydetti.
“ÜLKE GENÇLERİ BAŞKA ÜLKELERDE BİLİŞİM VE İNOVASYON ALANINDA KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR...”
 Ülke gençlerinin başka ülkelerde bilişim ve inovasyon alanında kendilerini geliştirdiklerine vurgu yapan Sertoğlu, bir an önce beyin göçünü engellemek ve ülkeyi kalkındırmak için gerekli ortamın hemen sağlanması gerektiğini kaydetti.
Çağın, bilişim ve inovasyon çağı olduğunu da sözlerine ekleyen Sertoğlu, yeni nesillere daha iyi ortam yaratarak ülkelerinde kalmalarını sağlamanın ve genlerin kendi işyerlerini kurabilmeleri için gerekli düzenlemelerin tüm tarafların işbirliği ve koordinasyon içine gerçekleştirilebileceğini belirtti.
Sertoğlu, günümüzde ekonominin en önemli parçası olan pazarlama ve networkü zirve paydaşlarıyla çok daha kısa sürede çözümleyebileceklerini söyledi.
Sertoğlu ayrıca, bugün adımı atılan işbirliği protokollerinin gelecek için çok önemli projelerin ilk adımları olduğunu da vurguladı.
Sunumunda bilişim ve inovasyona, bu yöndeki girişimlere önem verilmesi durumunda ülkenin gelişmesine katkı konacağına inanç belirten Sertoğlu, zirvenin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti. 
 

Son Güncelleme: 21.06.2019 12:15
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