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Serkan Özcezarlı anıldı aile yakınları yetkililere ver yansın etti

29 Ekim 2021 Cuma 20:25
Serkan Özcezarlı anıldı aile yakınları yetkililere ver yansın etti

SERKAN ÖZCEZARLI ANILDI AİLE YAKINLARI YETKİLILERE VER YANSIN ETTİ

Ergün YAHAT

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29 Ekim 2019 yılında Geçitkale Havaalanı yakınlarında hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düşmüş , öğretmen pilotlar Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yaşamını yitirmişti.

Bugün ölümünun 2'ci yılında öğretmen Serkan Özcezarlı aile yakınlarının katılımı ile Cihangir mezarlığında kabri başında anılırken aile yakınları devlet yetkililerinden birilerinin olmayışı sadece Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirliler katılması sonrasında bir konuşma yapan emekli komutan Halil Sadrazam ailenin isyanını dile getirdi.

Verilen sözlerin hiç birinin tutulmadığı eğitim uçuşu sırasında düşen eğtim uçağında hayatlarını kaybedenlerin şehit bile sayılmadığının altını tekrardan çizip yetkililere çağrıda bulundu.

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Son Güncelleme: 29.10.2021 20:56
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