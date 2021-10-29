Serkan Özcezarlı anıldı aile yakınları yetkililere ver yansın etti

SERKAN ÖZCEZARLI ANILDI AİLE YAKINLARI YETKİLILERE VER YANSIN ETTİ
Ergün YAHAT
Bugün ölümünun 2'ci yılında öğretmen Serkan Özcezarlı aile yakınlarının katılımı ile Cihangir mezarlığında kabri başında anılırken aile yakınları devlet yetkililerinden birilerinin olmayışı sadece Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirliler katılması sonrasında bir konuşma yapan emekli komutan Halil Sadrazam ailenin isyanını dile getirdi.
Verilen sözlerin hiç birinin tutulmadığı eğitim uçuşu sırasında düşen eğtim uçağında hayatlarını kaybedenlerin şehit bile sayılmadığının altını tekrardan çizip yetkililere çağrıda bulundu.