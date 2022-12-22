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Serin ve nemli hava etkili olacak…

Ülkenin 23-28 Aralık tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

22 Aralık 2022 Perşembe 12:24
Serin ve nemli hava etkili olacak…

Ülkenin 23-28 Aralık tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Sıcaklık 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava, yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi ve pazar günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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