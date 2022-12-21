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Serin ve nemli hava etkili olacak…

21 Aralık 2022 Çarşamba 15:34
Serin ve nemli hava etkili olacak…

Ülkenin 22-28 Aralık tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Sıcaklık 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava, yarın parçalı bulutlu günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi ve pazar günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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