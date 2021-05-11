banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

Serhatköy’de traktöründe kısa devre sonucu yangın çıkan Yusuf Gezginci yaralandı

11 Mayıs 2021 Salı 21:45
Serhatköy’de traktöründe kısa devre sonucu yangın çıkan Yusuf Gezginci yaralandı
banner337

YANGINDA 200 DÖNÜM ARAZİ VE ÇOK SAYIDA AĞAÇ YANDI
Serhatköy’de traktörüne bağlı makineyle balya bağlayan Yusuf Gezginci, kısa devre sonucu çıkan yangında yaralandı. Dizleri ve ayakları yanan Gezginci, hastanede tedaviye alındı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Yusuf Gezginci bugün 16.30’da Serhatköy-Alayköy arasındaki arazide traktörüne takılı balya bağlama makinesiyle balya bağladığı sırada traktörün şarj dinamosunda kısa devre sonucu yangın çıktı.

Yangın polis  itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri ve askeri personelin çabasıyla söndürüldü. 

banner341
Yangın sonucu yaklaşık 200 dönümlük alan içerisinde bulunan 213 çam ağacı ve bitki örtüsü,  Yusuf Gezginci’ye ait traktör ile yine Gezginci’ye ait 50 dönümlük arazide bulunan bir kısmı biçilmemiş arpa ve anız yandı.
Yangından dolayı dizleri ve ayaklarında yanıklar oluşan Yusuf Gezginci, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gezginci’nin tedavisi ve polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2021 22:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özkalp Çanakkale orta okulu geçilmez değil vazgeçilmezdir
Özkalp Çanakkale orta okulu geçilmez değil vazgeçilmezdir
Çavuşoğlu: “Hiçbir şekilde üretimden ve üreticiden vazgeçemeyeceğiz”
Çavuşoğlu: “Hiçbir şekilde üretimden ve üreticiden vazgeçemeyeceğiz”
Gazimağusa’da yangın
Gazimağusa’da yangın
Asiltürk: “Sağlık Bakanlığı’ndan karantina muafiyeti aldık”
Asiltürk: “Sağlık Bakanlığı’ndan karantina muafiyeti aldık”
Cumhurbaşkanı Tatar Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları kınadı
Cumhurbaşkanı Tatar Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları kınadı
Yılmazköy trafosu civarında yangın çıktı
Yılmazköy trafosu civarında yangın çıktı
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, tartışmalardan üzüntü duyduğunu açıkladı
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, tartışmalardan üzüntü duyduğunu açıkladı
KKTC'de 24'ü yerel 33 yeni vaka
KKTC'de 24'ü yerel 33 yeni vaka
UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de sergilediği tutumun doğru olduğunu vurguladı
UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de sergilediği tutumun doğru olduğunu vurguladı
Başbakan Saner İsrail’i kınadı
Başbakan Saner İsrail’i kınadı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim