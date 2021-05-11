Serhatköy’de traktöründe kısa devre sonucu yangın çıkan Yusuf Gezginci yaralandı

YANGINDA 200 DÖNÜM ARAZİ VE ÇOK SAYIDA AĞAÇ YANDI

Serhatköy’de traktörüne bağlı makineyle balya bağlayan Yusuf Gezginci, kısa devre sonucu çıkan yangında yaralandı. Dizleri ve ayakları yanan Gezginci, hastanede tedaviye alındı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Yusuf Gezginci bugün 16.30’da Serhatköy-Alayköy arasındaki arazide traktörüne takılı balya bağlama makinesiyle balya bağladığı sırada traktörün şarj dinamosunda kısa devre sonucu yangın çıktı.

Yangın polis itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri ve askeri personelin çabasıyla söndürüldü.



Yangın sonucu yaklaşık 200 dönümlük alan içerisinde bulunan 213 çam ağacı ve bitki örtüsü, Yusuf Gezginci’ye ait traktör ile yine Gezginci’ye ait 50 dönümlük arazide bulunan bir kısmı biçilmemiş arpa ve anız yandı.Yangından dolayı dizleri ve ayaklarında yanıklar oluşan Yusuf Gezginci, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Gezginci’nin tedavisi ve polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.