“Serhatköy’de iptal edilen taş ocağı izni yine aynı soyadlı kişiye verildi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Çevre ve Doğal Kaynaklar Komitesi ‘Serhatköy’de 2018 yılında işletmecilik kurallarına uyulmaması ve işletme izninin yenilenmesine ilişkin herhangi bir başvuru olmaması nedeniyle iptal edilen Taş Ocağı ruhsatının yine aynı soyadlı kişiye verildiğini savundu.

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'eski eserlerin rehabilitasyon çalışmalarında kullanılması ve inşaat sektörünün yapı taşı ihtiyacının karşılanması’ amacıyla verilen Taş Ocağı izninin, aynı soyadlı kişiye verildiği ileri sürülerek, eleştirildi.

Verilen iznin iki yıllık olduğu ve 26 bin metrekarelik alanda taş kırımı yapılmasını içerdiği belirtilen açıklamada “bölge halkının daha önce yaratılan tahribattan şikayetçi” olduğu da kaydedildi.

Açıklamada, 2018 de Taş Ocağı ruhsatı iptal edilen kişinin yarattığı tahribatı gidermekle yükümlü olduğu ancak yükümlülüğünü yerine getirmediği de ileri sürüldü.

Açıklamada bazı önerilerde de bulunularak bunlar şöyle sıralandı:

“Maden ve Taş Ocakları Yasası ivedilikle revize edilmeli; rehabilitasyon tüzüğü çıkarılmalı; yasa ve tüzükler işletilmeli; teknolojik çağda etkili çalışma yöntemleri kullanılmalı; yarattıkları tahribatın karşılığı olarak ekolojimize eşit seviyede katkı sağlanması zorunlu bırakılmalı; Jeoloji ve Maden Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi yeterli sayıda mühendis ve ekipman ile geliştirilmeli; tesislerden kaynaklanan toz etkisinin önlenebilmesi için kapalı tesis uygulamasına geçilmeli; taş ocaklarındaki otomatik kantar bilgilerinin, kurulması gereken veri depolama merkezine aktarılması ile üretim bilgilerine daha sağlıklı ulaşılması sağlanmalı.”