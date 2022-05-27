banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bay-Sen, zamları protesto etti...
Bay-Sen, zamları protesto etti...
Çalıştığı İş Yerinden 106,000TL Çaldı
Çalıştığı İş Yerinden 106,000TL Çaldı
“CTP’ve diğer muhalefet kabul edilemez birtakım söylem ve eylemlerle ülkeyi kaos ve kriz ortamına sürüklemeye çalışıyor”
“CTP’ve diğer muhalefet kabul edilemez...
Meclis: “Özersay milletvekilliğinden çekilme kararı aldığını bildirdi”
MECLİS: “ÖZERSAY MİLLETVEKİLLİĞİNDEN ÇEKİLME KARARI...
Özersay milletvekilliğinden istifa etti
Son Dakika
ÖZERSAY MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ
banner404
Flaş Haber
Akaryakıta zam…
Kapat

“Serhatköy’de iptal edilen taş ocağı izni yine aynı soyadlı kişiye verildi”

27 Mayıs 2022 Cuma 11:32
“Serhatköy’de iptal edilen taş ocağı izni yine aynı soyadlı kişiye verildi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Çevre ve Doğal Kaynaklar Komitesi ‘Serhatköy’de 2018 yılında işletmecilik kurallarına uyulmaması ve işletme izninin yenilenmesine ilişkin herhangi bir başvuru olmaması nedeniyle iptal edilen Taş Ocağı ruhsatının yine aynı soyadlı kişiye verildiğini savundu.

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'eski eserlerin rehabilitasyon çalışmalarında kullanılması ve inşaat sektörünün yapı taşı ihtiyacının karşılanması’ amacıyla verilen Taş Ocağı izninin, aynı soyadlı kişiye verildiği ileri sürülerek, eleştirildi.

banner341
Verilen iznin iki yıllık olduğu ve 26 bin metrekarelik alanda taş kırımı yapılmasını içerdiği belirtilen açıklamada “bölge halkının daha önce yaratılan tahribattan şikayetçi” olduğu da kaydedildi.

Açıklamada, 2018 de Taş Ocağı ruhsatı iptal edilen kişinin yarattığı tahribatı gidermekle yükümlü olduğu ancak yükümlülüğünü yerine getirmediği de ileri sürüldü.

Açıklamada bazı önerilerde de bulunularak bunlar şöyle sıralandı:

“Maden ve Taş Ocakları Yasası ivedilikle revize edilmeli; rehabilitasyon tüzüğü çıkarılmalı; yasa ve tüzükler işletilmeli; teknolojik çağda etkili çalışma yöntemleri kullanılmalı; yarattıkları tahribatın karşılığı olarak ekolojimize eşit seviyede katkı sağlanması zorunlu bırakılmalı; Jeoloji ve Maden Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi yeterli sayıda mühendis ve ekipman ile geliştirilmeli; tesislerden kaynaklanan toz etkisinin önlenebilmesi için kapalı tesis uygulamasına geçilmeli; taş ocaklarındaki otomatik kantar bilgilerinin, kurulması gereken veri depolama merkezine aktarılması ile üretim bilgilerine daha sağlıklı ulaşılması sağlanmalı.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Unutulmasın ki, emekçilerimiz ve kurumlarımız sahipsiz değildir”
“Unutulmasın ki, emekçilerimiz ve kurumlarımız sahipsiz değildir”
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği zamları eleştirdi
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği zamları eleştirdi
Bay-Sen, zamları protesto etti...
Bay-Sen, zamları protesto etti...
Mustafa Behiç yarın düzenlenecek askeri törenle defnedilecek
Mustafa Behiç yarın düzenlenecek askeri törenle defnedilecek
Hasan Onalt hayatını kaybetti
Hasan Onalt hayatını kaybetti
GİRNE'DE ŞEHİTLER İÇIN KURAN OKUTULUYOR
GİRNE'DE ŞEHİTLER İÇIN KURAN OKUTULUYOR
Akaryakıta zam…
Akaryakıta zam…
36 pozitif vaka
36 pozitif vaka
İngiltere'den gelen acı haberi herkesi yasa boğdu
İngiltere'den gelen acı haberi herkesi yasa boğdu
“CTP’ve diğer muhalefet kabul edilemez birtakım söylem ve eylemlerle ülkeyi kaos ve kriz ortamına sürüklemeye çalışıyor”
“CTP’ve diğer muhalefet kabul edilemez birtakım söylem ve eylemlerle ülkeyi kaos ve kriz ortamına sürüklemeye çalışıyor”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim