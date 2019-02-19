Serhatköy’de Yarın 3 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Lefkoşa, 19 Şubat 19 (.): Serhatköy’de yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.
(GÜL)
Lefkoşa, 19 Şubat 19 (.): Serhatköy’de yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Lefkoşa, 19 Şubat 19 (.): Serhatköy’de yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.
(GÜL)