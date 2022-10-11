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Serhat Akpınar’dan ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları’ mesajı

11 Ekim 2022 Salı 15:36
Serhat Akpınar’dan ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları’ mesajı

Demokrat Parti Girne Milletvekili, DP Genel Sekreteri ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladığı bir mesaj yayımladı.

Her yıl 11 Ekim'de dünya genelinde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik için farkındalığın oluşturulması ve artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır.

Demokrat Parti Girne Milletvekili, DP Genel Sekreteri ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da, bir mesaj yayımlayarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı. Akpınar kutlama mesajında şöyle belirtti;

“Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek. Kız çocuklarının desteklenmekten çok eşit şartlara, eşit eğitime ihtiyacı vardır. Düşlerinden vurulurken çocuklar, hangi yaşamaktan bahsederdi masallar.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.”

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