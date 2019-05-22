“Şerefine insanoğlu” oyunu kanser hastaları yararına oynanacak

İskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu, “Şerefine İnsanoğlu” isimli oyununu bu kez Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sahneye koyacak.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde 25 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.00’da sahnelenecek oyundan elde edilecek gelirin tamamı Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

Giriş ücretinin 15 lira olarak belirlendiği oyunu 12 yaş üstü herkes izleyebilecek.

Yönetmenliğini Sami Yakar’ın yaptığı oyunda, Ortadoğu’da yaşanan olaylara dikkat çekiliyor.

Toygun Orbay’ın kaleme aldığı, tek perdelik drama türündeki ‘Şerefine İnsanoğlu’ isimli oyununda İskele Belediyesi Personeli Bilal Dericioğlu’nun yanı sıra, Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Aliye Bozdağ, Murat Sirhan, Cihan Yıldız ve Sıla Akgün aynı sahneyi paylaşıyor.

Oyunun teknik kadrosunda ise yine İskele Belediyesi personeli Ebru Kırmızı, Arda İlteriş ile suflozde Muhterem Hocaoğulları yer alıyor.

