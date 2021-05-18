Serdaroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Serdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mücadeleye emek vermiş olan herkesi andığı; gençlerin ve halkın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığı mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk'ün tüm olumsuzluklara rağmen hedefinden şaşmadan, inanç ve kararlılıkla attığı adımlar bir ülkeyi yok olmaktan kurtarmakla kalmamış, yeni bir devletin temellerini atmıştır. 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkarak, kurtuluşun milli egemenlikle bağımsızlıkla mümkün olacağını savunmuştur. Geleceğimiz olan gençlerimize de duyduğu güveni, böylesine önemli bir günü gençlerimize armağan ederek göstermiştir. Bizim de yarınlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin geleceklerine umutla bakabilecekleri, tüm dünya gençleriyle eşit olabilecekleri, sağlık, ekonomik ve kültürel alanlarda hayatlarını refah düzeyde idame ettirebilecekleri, adaletli, sistemli bir devlet armağan etmek en büyük önceliğimizdir.”