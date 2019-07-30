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Serdaroğlu'ndan HP açıklaması...

Kamu İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığı ödeneği konusunda Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, siyasi iradenin devam etmesi halinde, kendilerinin de mücadelesinin devam edeceğini açıkladı. 

Serdaroğlu'ndan HP açıklaması...

Kamu İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığı ödeneği konusunda Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, siyasi iradenin devam etmesi halinde, kendilerinin de mücadelesinin devam edeceğini açıkladı. 

30 Temmuz 2019 Salı 10:32
Serdaroğlu'ndan HP açıklaması...

: Kamu İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığı ödeneği konusunda Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, siyasi iradenin devam etmesi halinde, kendilerinin de mücadelesinin devam edeceğini açıkladı. 
Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, genelde tüm çalışanların ve özelde üyelerinin haklarını korumanın sadece kendilerinin ya da mahkemelerin değil, aynı zamanda tüm siyasi partilerin de görevi olduğunu vurguladı. 
Serdaroğlu, 11 Temmuz tarihinde Anayasa Mahkemesi’nde dosyalanan  dava ile talep ettikleri, hayat pahalılığının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu hakkında, Anayasa Mahkemesi’nin özelde öğretmenler ve  diğer yandan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ndeki çalışanlar ile ilgili davalardaki kararı ışığında Kamu İş Sendikası’nın, 6/2019 sayılı Anayasa Mahkemesi’ndeki davasında üyelerinin meşru haklarından dava ile beraber ara emri ile hayat pahalılığı haklarının da güvence altına alınacağını kaydetti.  

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Serdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Kamu İş Sendikası yine bugün devlette taşeron işçilik ile ilgili hukuki süreci başlattığı gibi TC ile KKTC hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hakkında da tüm hukuki ve sendikal muhalefetin de içerisinde en önde yer alacaktır.”
 

Son Güncelleme: 30.07.2019 13:43
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