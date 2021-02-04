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Serdaroğlu'ndan açıklama

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına, işveren kanadı üyeleri katılmasa da, işçi kanadını temsilen kendilerinin masada olacağını bildirdi.

04 Şubat 2021 Perşembe 11:45
Serdaroğlu'ndan açıklama
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Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yarın toplayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na hazırlanırken, işveren tarafının “pandemiyi öne sürerek toplantıya katılmayacağını açıklamasına” tepki gösterdi.

İşveren Sendikası’nı eleştiren Hür-İş Federasyonu Başkanvekili Ahmet Serdaroğlu, işveren tarAfının 6 aydır bu şekilde hükümet tarafıyla “oynadığını” iddia ederek, “Bu bizler açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Hür-İş olarak temsilcilerimiz yarın masada hazır olacak” dedi.

“ASGARİ ÜCRET ERTELENEMEZ”

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Şu an elzem olan iş yerleri ve birçok devlet dairesinin çalıştığını, birçok memurun da görevinin başında olduğunu hatırlatan Ahmet Serdaroğlu, “Asgari ücretin belirlenmesi de elzem bir konudur. Elzem bir konuyu bu şekilde  ötelemeye çalışmak asla doğru değildir. Biz yarın masada hazır olacağız. Çalışma Bakanlığı bu çağrıyı yaptığına göre gerekli tedbirleri aldı. Biz de yapılan diğer toplantılar gibi gerekli sosyal mesafeyi gözeterek, maskelerimizi takarak, önlemlere uyarak orda olacağız” diye konuştu.

“İŞVEREN GELMESE DE SONUÇ ÇIKABİLİR”

İşveren tarafı katılmasa bile yarınki toplantıda asgari ücretin belirlenmesinin önünde bir engel olmadığını ifade eden Serdaroğlu, “Hükümet ve işçi tarafının  anlaşması durumunda asgari ücret belirlenebilir. Yeter ki hükümet, bir işçinin insanca yaşayacağı bir asgari ücreti ortaya koysun” dedi.

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Son Güncelleme: 04.02.2021 13:06
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret ToplantısıAhmet Serdaroğlu
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