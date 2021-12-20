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Serdaroğlu: “Kıbrıs Türk halkı tarihte emsali az olan bir direniş gösterdi”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 21 Aralık 1963’te, Kıbrıs Türk halkının canını ortaya koyarak, tarihte emsali az olan bir direniş gösterdiğini kaydetti.

20 Aralık 2021 Pazartesi 20:45
Serdaroğlu: “Kıbrıs Türk halkı tarihte emsali az olan bir direniş gösterdi”

Serdaroğlu, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle mesaj yayımladı.
21 Aralık’ın Kıbrıs Türk halkı için unutulmayacak bir tarih olduğunun altını çizen Serdaroğlu, “21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türk halkı canını ortaya koyarak ve tarihte emsali az olan bir direniş göstererek, mücadele edip, topraklarını müdafaa etmiştir” dedi.

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Kıbrıs Türk halkının, adadaki varlığını korumak ve hür yaşamak için canlarını feda ettiğini ifade eden Serdaroğlu, halkın, birlik ve beraberlik ile yokluk içinde omuz omuza vererek, savaştığını ve zafere ulaştığını kaydetti. 
Kıbrıs Türk halkının uzun ve zorlu mücadelelerden sonra özgürlüğüne, vatanına ve bayrağına kavuştuğunu belirten Serdaroğlu, 21 Aralık 1963 olaylarında yaşamlarını yitiren aziz şehitleri rahmetle andı, gazilere şükran ve minnetlerini sundu.
 

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Son Güncelleme: 20.12.2021 23:04
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