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Asgari ücret belirlendi
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Serdaroğlu: “Bu önemli bir uzlaşıdır”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş)  Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin üç tarafın da ülke gerçeklerini görerek sorumluluk almasıyla  belirlendiğine dikkat çekerek, “Bu önemli bir uzlaşıdır” dedi.

16 Eylül 2021 Perşembe 14:00
Serdaroğlu: “Bu önemli bir uzlaşıdır”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş)  Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hür-İş Federasyonu olarak, işçi tarafını temsil ettikleri Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda dün itibarı ile yeni asgari ücretin üç , 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak şartıyla Temmuz 2021 hayat pahalılığı da dahil edilerek, 4970 TL brüt, 4324 TL net olarak belirlendiğini kaydetti.

Ağustos 2021 hayat pahalılığı olan yüzde 2,54’ün hesaba katılmadığını ifade eden Serdaroğlu, bu oranın daha sonra görüşülecek asgari ücret hesaplamasına dahil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu Covid-19 salgını nedeniyle ekonominin  yüzde 16,2 küçüldüğünü kaydeden Serdaroğlu, 5000’in üzerinde iş yerinin kapandığını, başta turizm, küçük esnaf, imalat ve yerel üretimin büyük bir kesiminin etkilendiğini ifade etti.

Hür-iş Başkan Vekili Serdaroğlu bu çerçevede, özel sektörde çalışan 90 bin civarında emekçi ve 42 bin civarında sosyal sigorta emeklisinin de düşünülerek, bu kararın üretildiğini bildirdi.

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1-10 KİŞİ ARASI ÇALIŞTIRANLARA YÜZDE 50, 11 VE ÜZERİNE YÜZDE 30 TEŞVİK PRİM DESTEĞİ

Sağlık savaşı verilen bir dönemde tüm tarafların oy birliği ile kararlaştırılan yeni asgari ücretin, sosyal sigorta prim desteği ile yerli-yabancı 44 bin özel sektör çalışanını kapsadığını ifade eden Serdaroğlu, 1-10 kişi arası çalıştıranlara yüzde 50, 11 ve üzeri işçi çalıştıranlara da yüzde 30 teşvik prim desteği alındığını belirtti.

“Bu önemli bir uzlaşıdır” diyen Serdaroğlu, ayrıca Sosyal Sigortalar Dairesi’nin gelir-gider dengesinin korunarak, artı vermesinin de sağlandığını kaydetti. 

Ahmet Serdaroğlu, “Başta KKTC vatandaşları, özel sektör çalışanlarının korunması, işsizliğin önlenmesi adına Hür İşçi Sendikaları Federasyonu olarak gücümüzü alın teri döken, göz nuru ile üretim yapan, elbiseleri kirli yürekleri temiz emekçilerden almaktayız” dedi.

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Son Güncelleme: 16.09.2021 14:31
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