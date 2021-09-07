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Serdaroğlu asgari ücretin belirlenmesindeki gecikmeyi eleştirdi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu, Ada TV'de yayınlanan 'İçsel Bakış' adlı programa konuk olarak, 2021 yılının ikinci asgari ücretinin henüz Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmamasını değerlendirdi.

07 Eylül 2021 Salı 09:42
Serdaroğlu asgari ücretin belirlenmesindeki gecikmeyi eleştirdi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret belirlenirken her zaman uzlaşmayı denediklerini ifade ederek, “Uzlaşamadığımız durumda ‘tamam budur’ demedik... Bu gecikmenin bedelini emekçiye ödetecek değiliz” dedi.

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İşveren ile işçinin yeni asgari ücrette anlaşmış olmasını da değerlendiren Serdaroğlu, “İşveren ve işçiler hükümetin tek derdinin kendi koltuğu olduğunu gördü... Böyle bir zamanda bile hala daha hükümetin derdinin kurultay ve seçim olması böyle bir yaklaşım içerisine girmemize neden oldu” ifadelerini kullandı.

Bu hafta içerisinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yeniden toplanmasının beklendiğine de işaret eden Serdaroğlu, bir düşüş gündeme gelirse kabul etmeyecekleri ancak artış gündeme gelir ise değerlendireceklerini dile getirdi ve "Bir toplantıda çözülebilecek bir durumdur" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet SerdaroğluHürişAsgari ücret
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