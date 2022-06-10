Serdaroğlu: “Asgari ücret bu ay içinde belirlenmeli”

Serdaroğlu, belirlenecek asgari ücretin hayat pahalılığının üzerinde olması gerektiğini ifade etti.
Kanal T’de programa katılan Serdaroğlu, yapılan zamlar karşısında alım gücünün giderek eridiğini belirterek, “Şu anda net 6 bin 90 TL olan asgari ücret, sefalet ücretidir” dedi.
Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Yeni asgari ücret ne kadar olmalı?” sorununa da yanıt veren Serdaroğlu, şunları söyledi:
“Şu anda masaya oturmadan rakam belirtmek doğru değil. Oluşan hayat pahalılığının üzerinde bir rakam olmalıdır. Şu anda yüzde 43,10’dur. Ama Haziran ayındaki hayat pahalılığını da gözetmek zorundayız. Haziran ayını dahil etmezsek asgari ücret belirlenir belirlenmez yine açlık sınırın altında kaldır. Önümüzdeki haftadan itibaren asgari ücret masasının kurulması için çalışmalarımız daha baskıcı bir şekilde devam edecek.”