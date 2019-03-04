Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104266
ALTIN
222.630
DOLAR
5.3820
STERLİN
7.1079
EURO
6.1002
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
UYUŞTURUCU ZANLISINA 4 GÜN EK...
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
TBMM Başkanı Şentop yarın KKTC’ye geliyor
TBMM BAŞKANI ŞENTOP YARIN KKTC’YE...
Haftalık trafik raporu: 68 kaza, 21 yaralı
HAFTALIK TRAFİK RAPORU: 68 KAZA,...
banner282

Serdaroğlu: “15 Mart’a kadar sorunun çözülmemesi halinde süresiz grev başlatacağız”

Serdaroğlu: “15 Mart’a kadar sorunun çözülmemesi halinde süresiz grev başlatacağız”

04 Mart 2019 Pazartesi 10:48
Serdaroğlu: “15 Mart’a kadar sorunun çözülmemesi halinde süresiz grev başlatacağız”

KTAMS, KAMU-İŞ VE KAMU-SEN LEFKOŞA KAZA MAHKEMESİ’NDE UYARI GREVİ YAPTI

ATAN: “HÜKÜMETİN İVEDİ OLARAK ODACI SORUNUNU ÇÖZMESİNİ BEKLİYORUZ”
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki odacı eksikliği nedeniyle uyarı grevi yaptı.
Grev, 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanırken, sendika yetkilileri saat 10.00’da mahkemeler önünde basın açıklaması yaptı.
Greve Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) de destek verdi.
SERDAROĞLU
KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, Girne Kaza Mahkemesi’ndeki eylemin ardından aynı sorunun yaşandığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi için Maliye’nin bugüne dek gerekli girişimleri yapmadığını ve yetki yazılarını göndermediğini belirtti.
Ülkedeki suç ve suçlu oranındaki artışa da dikkat çeken Serdaroğlu, bunun mahkemeler üzerindeki yükü artırdığına işaret ederek, söz konusu yükün azaltılmasının ülkeye girişlerde etkin denetimle ve halkın ekonomik şartlarını yükseltmekle önlenebileceğini kaydetti.
Serdaroğlu hükümete seslenerek odacı sorununun çözülmemesi ve gerekli 3 odacının mahkemelere verilmemesi durumunda eylemlerin süresiz greve varacağını kaydetti.
15 Mart tarihine kadar hükümete süre tanıdıklarını söyleyen Serdaroğlu, bu sürenin sonunda süresiz greve gidileceğini ekledi.
ATAN
KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da odacı sorunun uzun süreden beri gündemde olduğunu belirtti ve 13 yargıcın görev yaptığı Mahkemede 10 odacı bulunmasının sorunlara neden olduğunu, 1 yıldır aynı sorundan dolayı davalarda gecikmeler ve ertelemeler yaşandığını kaydetti.
Ambar görevlilerinin odacı olarak görev yaptığını ve bunun Kamu Görevlileri ve Teşkilat yasalarına aykırı olduğunu belirten Atan, bu tür sorunların ileriki zamanlarda daha büyük problemler doğuracağını belirtti.
Hazırlanan ortak bildiriyi basına okuyan Atan, yargı organlarının düzenli çalışması ve davaların zamanında görülmesi adına, hükümetin ivedi olarak odacı sorununu çözmesini istediklerini, aksi halde süresiz grev başlatacaklarını sözlerine ekledi.
Son dönemde atanan 2 yargıçla birlikte 13 yargıcın görev yaptığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 10 odacı görev yapıyor.
 

Son Güncelleme: 04.03.2019 14:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın Çalışanlarına Diksiyon Eğitimi Verildi
Basın Çalışanlarına Diksiyon Eğitimi Verildi
Ltb Itb Berlin Fuarına Katılarak Lefkoşa’yı Tanıtacak
Ltb Itb Berlin Fuarına Katılarak Lefkoşa’yı Tanıtacak
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı'na Oy Birliği
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı'na Oy Birliği
Posta Dairesi, sistem değişikliği nedeniyle hizmetlerinde gecikme yaşanabileceğini duyurdu
Posta Dairesi, sistem değişikliği nedeniyle hizmetlerinde gecikme yaşanabileceğini duyurdu
3 yasa tasarı onaylandı
3 yasa tasarı onaylandı
Meclis’te yine Kıb-Tek konuşuldu
Meclis’te yine Kıb-Tek konuşuldu
En çok yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
En çok yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
Sos Çocukköyü Derneği Çocuk Sponsorluğu Kampanyası Başlattı
Sos Çocukköyü Derneği Çocuk Sponsorluğu Kampanyası Başlattı
Cumhurbaşkanı Akıncı Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti
Haftalık trafik raporu: 68 kaza, 21 yaralı
Haftalık trafik raporu: 68 kaza, 21 yaralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim