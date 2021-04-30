Serdaroğlu: "1 Mayıs sadece çalışan üreten emekçilerin bayramı değil"

Serdaroğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ı kutlarken çalışma hayatında hükümetin iş yasasında işçinin haklarını geri götürmek için ortaya koyduğu çabaları da üzülerek gördüklerine işaret ederek, çalışanın toplu sözleşme hakkını elinden almak isteyen, modern kölelik sistemi getirmek isteyen bu anlayışı asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

“Dün olduğu gibi bugün de emek sömürüsüne karşı atılan her adımın karşısında olacağız. Bu mücadeleden bir adım bile geri adım atmadık, atmayacağız” diyen Serdaroğlu, kamu özel ayrımı gözetmeksiniz işçinin, alın terinin hakkı için sonuna kadar mücadele etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Serdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim derdimiz emeği sömürmek isteyenlerledir. Alın terinin hakkını vermeyenlerledir.

En önemli ilkemiz tüm siyasi partilere eşit mesafede, işçiyi birbirinden ayırmadan, bir bütün halinden tutmaktır.

Çünkü ancak “bir” olursak, “ben” demez “biz” dersek var olabiliriz. “Biz” olursak emeğin, alın terinin önüne konan tüm engelleri aşabiliriz. Bugüne kadar bu onurlu mücadeleyi verdik. Bundan sonra da vermekten çekinmeyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde emeğin, alın terinin hakkını savunurken, bunu başarabilmenin tek yolunun bayrağımıza, devletimize, ülkemize sahip çıkmak olduğunun da bilincindeyiz.

Bayrağımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde sonsuza dek dalgalanması için işçi sınıfının daha da güçlü olması gerektiğini biliyoruz.

Bu gayeyi güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaratmak için sadece çocuklarımıza değil, bu ülke ve bayrak için kanın akıtmış şehitlerimize de görev biliyoruz.

1 Mayıs İşçi Bayramı, başta üyelerimiz ve ülkemizdeki tüm çalışanlar olmak üzere Türkiye’deki emekçi kardeşlerimiz ve tüm dünya emekçileri için kutlu olsun.

Yaşasın işçilerin onurlu mücadelesi…”