Serdarlı’nın kurtuluşu kutlandı

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Serdarlı Belediye Başkanı adına As Başkan Ali Barkut törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın ardından Rumların saldırılara devam ettiğini ve 14 Ağustos 1974’de ikinci Barış Harekatının zorunlu olduğunu, böylece işgal altında olan Serdarlı’nın da özgürlüğe kavuştuğunu anlattı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “tarihimizi iyi bilmeliyiz, soykırım ve katliamlar unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

“Tarihi unutmamak anlaşma istemiyoruz anlamına gelmiyor” şeklinde konuşan Tatar, eşitlik temelinde, iki devlet çatısı altında bir anlaşmanın olabileceğini söyledi.



İkinci Barış Harekatı sırasında Serdarlı ve Gazimağusa’nın kurtarıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğüne değinerek, bir kez daha 1974 öncesine dönülmeyeceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından tören resmi geçitle sona erdi.