Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak

20 Temmuz 1974’te başlayan harekâtın 14, 15 ve 16 Ağustos’ta gerçekleşen ikinci aşaması sırasında özgürlüğe kavuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’de kutlamalar yapılacak.

Toplu katliamlarda şehit olanlar Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da anılacak. Lefke’de de şehitler için anma töreni gerçekleştirilecek.

Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tüm törenlerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ 14 AĞUSTOS’TA ANILACAK

Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri için 14 Ağustos Cumartesi günü anma töreni düzenlenecek.

Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören saat 10.00’da çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun çelenkleri sunmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklara göndere çekilecek.

Törende, Muratağa, Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yapacak. Tören şiir okunması ve şehitliğin gezilmesi ile sona erecek.

Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitliğin gezilmesi ile tören sona erecek.

TAŞKENT ŞEHİTLERİ 15 AĞUSTOS’TA ANILACAK

Taşkent Şehitleri 15 Ağustos Pazar günü anılacak. Taşkent Şehitliği'ndeki anma töreni saat 10.00’da anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun çelenkleri sunmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Taşkent şehitleri adına Yukarı Taşkent Şehit Aileleri Komitesi Başkanı Erdinç Erdağlı ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Sekreteri Mehmet Kasabalı konuşma yapacak. Tören, şehitliği ziyaret ile sona erecek.

GAZİMAĞUSA’NIN KURTULUŞU 15 AĞUSTOS’TA İKİ AYRI TÖRENLE KUTLANACAK

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 47’nci yıl dönümü 15 Ağustos Pazar günü iki ayrı törenle kutlanacak.

Saat 18.00’de Zafer Anıtı’ önünde yer alacak ilk tören protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Saat 18.30’da İsmet İnönü Bulvarı’nda yer alacak ikinci törende birliklerle, halkın bayramı kutlanacak. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından 4.Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir subay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören geçişi ile program tamamlanacak.

LEFKE’NİN KURTULUŞU KUTLANACAK VE ŞEHİTLER ANILACAK

Lefke’deki şehitleri anma töreni 16 Ağustos Pazartesi günü Kemal Özalper Şehitliği’nde yapılacak. Saat 18.00’de başlayacak törende protokol sırasına göre çelenkler konulacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitlik özel defteri imzalanacak ve dua okunacak.

Lefke Atatürk Parkı’nda yer alacak kurtuluş töreni saat 18.45’te bando birliklerince karışılama ve çelenklerin Atatürk Anıtı’na konmasıyla başlayacak. Bando eşliğinde İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının sonrasında şiirler okunacak.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Kaymakamı adına Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Cemile Cemsal’ın konuşmalarının ardından tören resmigeçitle sona erecek.

SERDARLI’NIN KURTULUŞU 14 AĞUSTOS’TA TÖRENLE KUTLANACAK

Serdarlı’nın kurtuluşunun 47’nci yıl dönümü kutlama töreni 14 Ağustos Cumartesi günü Serdarlı Atatürk Büstü önünde yer alacak. Saat 11.30’da başlayacak törende protokol sırasına göre çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Daha sonra tören geçişi gerçekleştirilecek.