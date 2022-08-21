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Serdarlı'da kuyuya düşen kadın kurtarıldı

21 Ağustos 2022 Pazar 20:45
Serdarlı'da kuyuya düşen kadın kurtarıldı

Serdarlı'da bu sabah komşusunun avlusundaki kuyuya düsen 83 yaşindaki Hatice Hisman itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastanede gözetim altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 11.30 sıralarında, Serdarlı'da Dolap Kuyu Sokak üzerinde, Serdarlı'da sakin Hatice Hisman(K-83), komşusuna ait ikametgahın avlusu içerisinde bulunan su kuyusu yanındaki incir ağacından incir topladığı sırada, üzeri beton kaplı kuyunun yanındaki toprağın göçmesi sonucu 20 metre derinliğindeki ve içerisinde yaklaşık bir metre yükseklikte su bulunan kuyuya düştü.

Söz konusu şahıs düşmüş olduğu kuyudan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılmasının ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 22.08.2022 01:09
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