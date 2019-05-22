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Serdar Denktaş, Kamuda Yetkili Sendikalara Ziyaretler Gerçekleştiriyor…

SENDİKALAR, DENKTAŞ’IN ZİYARETLERİNİ BİR İLK OLARAK YORUMLAYARAK HEM ŞAŞIRDIKLARINI HEM DE SEVİNDİKLERİNİ BELİRT

Serdar Denktaş, Kamuda Yetkili Sendikalara Ziyaretler Gerçekleştiriyor…

SENDİKALAR, DENKTAŞ’IN ZİYARETLERİNİ BİR İLK OLARAK YORUMLAYARAK HEM ŞAŞIRDIKLARINI HEM DE SEVİNDİKLERİNİ BELİRT

22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:33
Serdar Denktaş, Kamuda Yetkili Sendikalara Ziyaretler Gerçekleştiriyor…

SENDİKALAR, DENKTAŞ’IN ZİYARETLERİNİ BİR İLK OLARAK YORUMLAYARAK HEM ŞAŞIRDIKLARINI HEM DE SEVİNDİKLERİNİ BELİRT

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 : Eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş, üç yıllık Maliye Bakanlığı görevi süresinde diyalog içinde olduğu kamuda yetkili sendikalara ziyaretler yapıyor.
 
Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Denktaş bu çerçevede bugün KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ sendikalarını ziyaret etti. 

Bugünkü her üç ziyarette de kamuda yetkili sendikalar, ilk kez bir Maliye Bakanının görev süresi sonrasında kendilerine ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizerek, bu duruma hem şaşırdıklarını hem de sevindiklerini söyledi.  

Bu çerçevede  Serdar Denktaş’ın ilk durağı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) oldu. 

Denktaş, burada, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet tarafından karşıladı. 

DENKTAŞ

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Denktaş, Maliye Bakanlığı görevini sürdürdüğü üç yıllık süreçte zaman zaman fikir ayrılıklarına ve zaman zaman tartışma yaşamalarına rağmen karşılıklı anlayışla ve empati kurarak tüm sendikalarla iyi bir diyalog ortamı kurmayı başardıklarını, hoşgörü kültürü ile güzel ve samimi geçen dönemden ötürü de kamuda örgütlü sendika ve tüm sivil toplum örgütlerine teşekkürü bir borç bildiğini söyledi. 

Denktaş, “Bu bir yandan Maliye Bakanı olarak veda, diğer yandan muhalefet parti başkanı olarak merhaba ziyaretidir” dedi. 

Demokrat Parti  Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın ikinci durağı  Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) oldu. 

Denktaş burada yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığında bugün artık üçüncü yılı doldurduğunu ve yarın görevi teslim edeceğini, bu üç yıllık süreçte sendikaların gösterdiği duyarlılık, yakınlık, anlayış ve zaman zaman da tartışmalar için teşekkür ettiğini belirtti. 

Serdar Denktaş’ın bugün son olarak Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) oldu. 

Denktaş burada yaptığı konuşmada da yeni dönemde muhalefet anlayışının çok daha farklı olacağını belirterek; “Bugüne kadar olandan daha yapıcı, yol gösterici bir muhalefet dönemi yaşatacağız. Kendimce doğru olanı savunmaya devam edeceğim” dedi.  

(RU/YIL)
 

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