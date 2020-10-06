Serdar Denktaş 'Yeni Cumhuriyet'i anlattı

İşte Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş'tan 'Yeni Cumhuriyet' in tanımı:

"Bana Yeni Cumhuriyet nedir diye sorarlar?

Kendi ayakları üzerinde durabilmek Yeni Cumhuriyet’tir.

Alt yönetim olmamak Yeni Cumhuriyet’tir.

Alt yönetim olmaya başkaldırmak Yeni Cumhuriyet’tir.

Her türlü tehdide dayatmaya, nereden gelirse gelsin karşı çıkmak, Yeni Cumhuriyet’tir.

Kimselere ‘El Pençe Divan’ durmamak Yeni Cumhuriyet’tir..

Tüm bunlar olurken parmağının arkasına saklanmamak Yeni Cumhuriyet’tir.



Üretmek, üretmeyi istemek Yeni Cumhuriyet’tir.

Kişilik, kimlik sahibi bir Kıbrıs Türk Halkı istemek ve onun için mücadele etmek Yeni Cumhuriyet’tir.

Atatürk yolunda devam etmek Yeni Cumhuriyet’tir.

Bağnazlığa değil medeniyete kucak açmak Yeni Cumhuriyet’tir.

Kıbrıs Türk kültürünü yüceltmek Yeni Cumhuriyet’tir.

Biz bu cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkını ayağa kaldırmak için kurduk, yeniden ayağa kaldırmak Yeni Cumhuriyet’tir."